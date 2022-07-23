Молодые специалисты получили арендное жильё в Миорах, а школьники – обновлённый стадион

Новости Беларуси. Социальная направленность была и остается ключевой в нашей стране. Строится жилье, объекты образования и медицины, спортивные площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу несколько таких подарков получили и жители Миор. Ключи от новых квартир вручили молодым специалистам, а ребята местной школы теперь могут заниматься спортом на обновленном стадионе. Виктор Пралич продолжит тему.

Семья Беляцких до сих пор не может поверить, что сбылась их мечта. Молодая семья получила двухкомнатную квартиру. Помогло с арендным жильем руководство поликлиники, где работала до рождения дочки Наталия. Муж Николай трудится в сельхозорганизации. И в разгар уборочной, когда совсем не остается свободного времени, приятными домашними хлопотами занимается только поздно вечером.

Наталия Беляцкая, жительница Миор:

Это радость, после проживания пятилетнего в общежитии, конечно, двухкомнатная квартира – это приятное приобретение. Когда молодежь заинтересована тем же жильем, приятнее работать, чувствуешь к себе какое-то другое отношение.

В новый 40-квартирный дом заселились семь молодых специалистов. Это учителя, врачи, спасатели и правоохранители. Готовность жилья – под ключ – заезжай и живи.

Геннадий Борисевич, житель Миор:

По распределению попал сюда. Городок хороший, маленький, тихий. Получил новую квартиру – остается обзавестись семьей.

Виктор Пралич, корреспондент:

За последние пять лет в Миорах построили 400 квартир. Молодой микрорайон продолжает развиваться. Здесь уже возводят очередную пятиэтажку. По соседству – современный детский сад на 200 мест с бассейном. Первых малышей он примет в 2023 году.

А вот юные любители спорта оценить новую площадку могут уже сейчас. Стадион в школе № 3 сдан и открыт для всех жителей города. Это сразу несколько площадок: по мини-футболу, баскетболу, тренажеры и новые трибуны.

– Площадка крутая, хорошо оборудована, играть удобно, покрытие хорошее, сцепление хорошее. Играть прям круто.

– По сравнению с той, которая была, это реально хорошая площадка.

А еще в центре Миор в Год исторической памяти открыли обновленный памятный знак воинам-освободителям. Архитектурное сооружение появилось благодаря инициативе жителей города, которые принимали участие в финансировании реконструкции памятника.