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Молодые специалисты получили арендное жильё в Миорах, а школьники – обновлённый стадион

23 июля 2022 14:36
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Новости Беларуси. Социальная направленность была и остается ключевой в нашей стране. Строится жилье, объекты образования и медицины, спортивные площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу несколько таких подарков получили и жители Миор. Ключи от новых квартир вручили молодым специалистам, а ребята местной школы теперь могут заниматься спортом на обновленном стадионе.

Виктор Пралич продолжит тему.

Молодые специалисты получили арендное жильё в Миорах, а школьники – обновлённый стадион-1

Семья Беляцких до сих пор не может поверить, что сбылась их мечта. Молодая семья получила двухкомнатную квартиру. Помогло с арендным жильем руководство поликлиники, где работала до рождения дочки Наталия. Муж Николай трудится в сельхозорганизации. И в разгар уборочной, когда совсем не остается свободного времени, приятными домашними хлопотами занимается только поздно вечером.

Молодые специалисты получили арендное жильё в Миорах, а школьники – обновлённый стадион-4

Наталия Беляцкая, жительница Миор:
Это радость, после проживания пятилетнего в общежитии, конечно, двухкомнатная квартира – это приятное приобретение. Когда молодежь заинтересована тем же жильем, приятнее работать, чувствуешь к себе какое-то другое отношение.

Молодые специалисты получили арендное жильё в Миорах, а школьники – обновлённый стадион-7

В новый 40-квартирный дом заселились семь молодых специалистов. Это учителя, врачи, спасатели и правоохранители. Готовность жилья – под ключ – заезжай и живи.

Молодые специалисты получили арендное жильё в Миорах, а школьники – обновлённый стадион-10

Геннадий Борисевич, житель Миор:
По распределению попал сюда. Городок хороший, маленький, тихий. Получил новую квартиру – остается обзавестись семьей.

Молодые специалисты получили арендное жильё в Миорах, а школьники – обновлённый стадион-13

Виктор Пралич, корреспондент:
За последние пять лет в Миорах построили 400 квартир. Молодой микрорайон продолжает развиваться. Здесь уже возводят очередную пятиэтажку. По соседству – современный детский сад на 200 мест с бассейном. Первых малышей он примет в 2023 году.

Молодые специалисты получили арендное жильё в Миорах, а школьники – обновлённый стадион-16

А вот юные любители спорта оценить новую площадку могут уже сейчас. Стадион в школе № 3 сдан и открыт для всех жителей города. Это сразу несколько площадок: по мини-футболу, баскетболу, тренажеры и новые трибуны.

Молодые специалисты получили арендное жильё в Миорах, а школьники – обновлённый стадион-19

Площадка крутая, хорошо оборудована, играть удобно, покрытие хорошее, сцепление хорошее. Играть прям круто.
– По сравнению с той, которая была, это реально хорошая площадка.

Молодые специалисты получили арендное жильё в Миорах, а школьники – обновлённый стадион-22

А еще в центре Миор в Год исторической памяти открыли обновленный памятный знак воинам-освободителям. Архитектурное сооружение появилось благодаря инициативе жителей города, которые принимали участие в финансировании реконструкции памятника.

Молодые специалисты получили арендное жильё в Миорах, а школьники – обновлённый стадион-25

Татьяна Туманова, председатель правления Витебского отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира»:
Наше мероприятие как раз говорит о том важном для белорусов, о преемственности поколений. И что для нас эти слова «никто не забыт, ничто не забыто» – они просто в сердце у каждого.

В 2022 году Миоры отмечают полувековой юбилей, как населенный пункт получил статус города. За это время населенный пункт преобразился – реконструируются дороги, появляются новые объекты, совершенствуется инфраструктура. Ведь развитие малых городов имеет важное значение для динамичного роста всей экономики страны.

# Государственная социальная политика # общество # Наталия Беляцкая # Геннадий Борисевич # Виктор Пралич # Татьяна Туманова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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