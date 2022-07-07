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Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдёт 9-10 июля

07 июля 2022 06:48
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Новости Беларуси. Подготовка к Купалью в Александрии вышла на финишную прямую. Уже сегодня, 7 июля, начинаются генеральные репетиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдёт 9-10 июля-1

Фестивальное поле уже подготовлено: смонтированы главная сцена и малые концертные площадки, установлены палатки и торговые ряды. Их протяженность составит более полутора километров. Для комфортного отдыха посетителей запланировано 2 900 посадочных мест – на 700 больше, чем в 2021 году. Приоритетным направлением станет приготовление пищи на виду и гриль-зоны.

Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдёт 9-10 июля-4

Своеобразным символом фестиваля «Александрия собирает друзей» в 2022 году станет «Кола жыцця». Под символом круга жизни пройдет презентация календаря праздников наших предков. А самой яркой частью фестиваля станет гала-концерт. В нем примут участие Руслан Алехно и Алена Ланская.

# Купалье # общество # Руслан Алехно # Алёна Ланская # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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