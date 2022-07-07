Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдёт 9-10 июля

Новости Беларуси. Подготовка к Купалью в Александрии вышла на финишную прямую. Уже сегодня, 7 июля, начинаются генеральные репетиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестивальное поле уже подготовлено: смонтированы главная сцена и малые концертные площадки, установлены палатки и торговые ряды. Их протяженность составит более полутора километров. Для комфортного отдыха посетителей запланировано 2 900 посадочных мест – на 700 больше, чем в 2021 году. Приоритетным направлением станет приготовление пищи на виду и гриль-зоны.