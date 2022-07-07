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Беларусь отмечает 140 лет со дня рождения Янки Купалы

07 июля 2022 06:51
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Новости Беларуси. Классик белорусской литературы, известный далеко за пределами нашей страны. Самый переводимый в мире отечественный поэт появился на свет ровно 140 лет назад – в ночь на Ивана Купалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь отмечает 140 лет со дня рождения Янки Купалы-1

В честь самого известного народного праздника Иван Доминикович Луцевич и взял свой псевдоним и всю свою жизнь искал волшебный цветок счастья для белорусов. Гений рифмы и ритма – Янка Купала определил пути развития белорусской поэзии. От первой и до последней строчки воспевал родную страну и народ.

Беларусь отмечает 140 лет со дня рождения Янки Купалы-4

К юбилейной дате приурочены разнообразные культурные мероприятия. Так, на родине поэта, в Вязынке, 9 июля пройдет республиканский праздник поэзии, песни и народных ремесел «С одной мыслью о счастье Беларуси». Участие в нем примут художественные коллективы, поэты и певцы.

# Поэты Беларуси # общество # Фотофакт

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