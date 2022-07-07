Беларусь отмечает 140 лет со дня рождения Янки Купалы

Новости Беларуси. Классик белорусской литературы, известный далеко за пределами нашей страны. Самый переводимый в мире отечественный поэт появился на свет ровно 140 лет назад – в ночь на Ивана Купалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь самого известного народного праздника Иван Доминикович Луцевич и взял свой псевдоним и всю свою жизнь искал волшебный цветок счастья для белорусов. Гений рифмы и ритма – Янка Купала определил пути развития белорусской поэзии. От первой и до последней строчки воспевал родную страну и народ.