Россиянин пытался провезти без декларации через границу пять смартфонов

Россиянин пытался ввезти в Беларусь без декларации пять смартфонов. Нарушение выявили в пункте пропуска «Брест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина возвращался из Польши на автомобиле. Для прохождения таможенного контроля он выбрал красный коридор. При проведении досмотра в конструктивной нише авто сотрудники таможни обнаружили пять мобильных устройств общей стоимостью свыше 25 тысяч рублей. Смартфоны были изъяты. Брестская таможня начала по факту административный процесс. Россиянина ждет штраф с возможной конфискацией скрытых товаров.