Что нужно для поступления в Военную академию в Беларуси? Узнали подробности и нюансы

Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси по учебной работе:

В военную академию принимаются в первую очередь только граждане Республики Беларусь. Юноши и девушки из гражданской молодежи в возрасте от 18 до 21 года. Для военнослужащих срочной службы – возраст до 23 лет. Для военнослужащих контрактной службы – до 25 лет. Требования к девушкам и парням одинаковые. Поэтому прежде чем подавать документы, необходимо пройти профессиональный отбор в Военную академию. Это психологическое тестирование, медицинское обследование и характеристика с места учебы либо работы до поступления в Военную академию.

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