Прямой эфир

Что нужно для поступления в Военную академию в Беларуси? Узнали подробности и нюансы

18 июля 2024 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь становится сильнее и требует сильных мужчин. Не потому ли сегодня так престижно служить в силовых структурах?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси по учебной работе.

Что нужно для поступления в Военную академию в Беларуси? Узнали подробности и нюансы-1

Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие возрастные ограничения? Кто имеет право подавать документы и претендовать на место в академии?

Что нужно для поступления в Военную академию в Беларуси? Узнали подробности и нюансы-4

Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси по учебной работе:
В военную академию принимаются в первую очередь только граждане Республики Беларусь. Юноши и девушки из гражданской молодежи в возрасте от 18 до 21 года. Для военнослужащих срочной службы – возраст до 23 лет. Для военнослужащих контрактной службы – до 25 лет. Требования к девушкам и парням одинаковые. Поэтому прежде чем подавать документы, необходимо пройти профессиональный отбор в Военную академию. Это психологическое тестирование, медицинское обследование и характеристика с места учебы либо работы до поступления в Военную академию.

Подробнее в видео.

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Максим Журавлев # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Екатерина Яцкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Какими симптомами сопровождается катаракта – ответил врач
18 июля 2024 15:05

Какими симптомами сопровождается катаракта – ответил врач

Как помочь тонущему человеку? Рассказала представитель МЧС
18 июля 2024 14:59

Как помочь тонущему человеку? Рассказала представитель МЧС

Единый день информирования, посвящённый 30-летию института президентства, проходит по всей стране
18 июля 2024 14:07

Единый день информирования, посвящённый 30-летию института президентства, проходит по всей стране