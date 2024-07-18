Что нужно для поступления в Военную академию в Беларуси? Узнали подробности и нюансы

Беларусь становится сильнее и требует сильных мужчин. Не потому ли сегодня так престижно служить в силовых структурах?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси по учебной работе.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие возрастные ограничения? Кто имеет право подавать документы и претендовать на место в академии?
Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси по учебной работе:
В военную академию принимаются в первую очередь только граждане Республики Беларусь. Юноши и девушки из гражданской молодежи в возрасте от 18 до 21 года. Для военнослужащих срочной службы – возраст до 23 лет. Для военнослужащих контрактной службы – до 25 лет. Требования к девушкам и парням одинаковые. Поэтому прежде чем подавать документы, необходимо пройти профессиональный отбор в Военную академию. Это психологическое тестирование, медицинское обследование и характеристика с места учебы либо работы до поступления в Военную академию.
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