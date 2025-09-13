H.O.G. Rally Minsk – байкеры Беларуси и зарубежья закрыли мотосезон-2025

Минск 13 сентября стал центром мотодвижения. Легендарный фестиваль H.O.G. Rally Minsk объединил несколько тысяч байкеров из Беларуси и зарубежья. Традиционно в день рождения столицы любители мототранспорта закрывают сезон. Крупнейший в Европе фест в этом году проходит уже в 10-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых громких фестивалей столицы H.O.G. Rally Minsk, который и закрывает мотосезон-2025.

Это любовь на всю жизнь. Я люблю за что и все: чувство свободы, скорости.

Это молодость. Это моя жизнь. Это легенда.

Объятия крепкие, разговоры задушевные прямо у припаркованных мотоциклов. Кто-то не виделся с самого открытия сезона, а кто-то знакомится прямо сейчас.

Посмотрите: и Эстония, и Латвия, и Россия. Все, ну все, реально. И все дружат.

Разные национальности, профессии, языки и регистрационные номера. Польша, Литва, Россия, Финляндия и, конечно же, Беларусь. Но всех их объединяет не только любовь к мотоциклам, они едины в стремлении сохранить общую историческую память.

У моего супруга также есть свой герой. Это дедушка, Антипенко Даниил Михеевич, который на войне встретил свою судьбу, свою будущую супругу, дошел до Кенигсберга и был награжден значимой медалью. Мы гордимся, что в нашей семье есть герой.

Память Победы наших предков – это самое святое и самое необходимое для будущего, для нашей жизни, наших детей, наших потомков.

Прежде чем отправиться в путь, мотолюбители почтили память погибших в годы Великой Отечественной. Цветы легли к памятному камню у Кургана Славы. Это дань уважения тем, кто подарил нам мирное небо и право на такую яркую и свободную жизнь.