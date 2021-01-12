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Минский родильный дом № 2 возвращается к обычному режиму работы

12 января 2021 14:57
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Новости Беларуси. Медучреждения Минска возвращаются к обычному режиму работы. Так, родильный дом № 2, который был перепрофилирован под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, перестал функционировать как инфекционный стационар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минский родильный дом № 2 возвращается к обычному режиму работы-1

К слову, еще до новогодних праздников в регионах страны отмечалась тенденция по снижению заболеваемости COVID-19. Поэтапно к работе по своему профилю переходит и Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине. Остальные РНПЦ, как и прежде, функционируют в обычном режиме.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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