Минский родильный дом № 2 возвращается к обычному режиму работы

Новости Беларуси. Медучреждения Минска возвращаются к обычному режиму работы. Так, родильный дом № 2, который был перепрофилирован под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, перестал функционировать как инфекционный стационар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, еще до новогодних праздников в регионах страны отмечалась тенденция по снижению заболеваемости COVID-19. Поэтапно к работе по своему профилю переходит и Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине. Остальные РНПЦ, как и прежде, функционируют в обычном режиме.