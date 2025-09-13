Родилась в Донецке, учится на дирижёра. Что известно о новой «Мисс Беларусь – 2025»?

Накануне стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Беларусь». За звание самой красивой девушки страны и корону победительницы боролись 23 претендентки. Обладательницей титула стала 18-летняя Алена Кучерук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярко и красочно накануне зажглась новая звезда. Это ее первый день в новом статусе. Алена Кучерук, студентка музыкального колледжа, – самая красивая девушка страны по версии жюри конкурса «Мисс Беларусь – 2025».

Алена Кучерук, «Мисс Беларусь – 2025»:

Эмоции до сих пор не могут прийти в норму, потому что они просто зашкаливают. Сегодня за ночь я смогла поспать только 2 часа. Потому что просто прихожу в номер, у меня лента, я на нее смотрю и не понимаю, что все это происходит со мной. Когда на меня надели корону, я просто думала, что это сон.

Позади месяцы кастингов, бессонные ночи и отработка дефиле. И вот она, заветная корона «Мисс Беларусь – 2025». За высоким титулом не только внешние данные, но и огромные усилия, самосовершенствование и преодоление собственных границ.

Алена Кучерук:

Немного было тяжеловато в том плане, что, наверное, вдали от семьи. В подготовке, наверное, было тяжелее всего – это дефиле и хореография. Потому что хореографией я вообще никогда в жизни не занималась. И дефиле, в принципе, тоже. И все это для меня абсолютно новое.

Алена – пример того, как счастливый случай может изменить жизнь. Девушке предложили пройти кастинг во время выступления на городском этапе музыкального областного конкурса в Центре культуры Новополоцка. Алена Кучерук:

Подержала меня в этом моя мама. Она меня очень взбодрила, так скажем. Я поехала на первый кастинг и, когда увидела свой номер, подумала, что, наверное, это судьба. Потому что моя дата рождения 07.03.07.