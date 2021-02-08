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В инвестпрограмму Минска включены дополнительные объекты

08 февраля 2021 13:46
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Новости Беларуси. Дополнительные объекты включены в инвестиционную программу Минска: ясли-сад в Каменной Горке-3, новые административные учреждения и дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В инвестпрограмму Минска включены дополнительные объекты-1

Значительные средства выделят на строительство объектов в городе-спутнике Смолевичи: средней школы и детского сада, инженерных сетей. Также средства выделят на благоустройство и озеленение.

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В инвестпрограмму Минска включены дополнительные объекты-4

Почти 1,5 миллиона рублей пойдет на перепрофилирование встроенных помещений в новостройке в Михалово-2 для размещения отдела по гражданству и миграции Московского РУВД. А в Лошице-1 появится отдел милиции Ленинского РУВД.

В инвестпрограмму Минска включены дополнительные объекты-7

В инвестпрограмму также включено строительство многопрофильной поликлиники в жилом районе Восточный, яслей-сада на 230 мест в Каменной Горке-3, нового корпуса на 120 мест детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития на Выготского.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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