Увидели закулисье съёмок и пообщались с журналистами. На СТВ провели экскурсию по студиям ток-шоу

Новости Беларуси. I Форум медийного сообщества продолжает работу. 28 мая его участники от теории первого дня перешли к практике. Региональные журналисты отправились на тематические секции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шесть локаций развернулись в издательских домах, студиях телеканалов и офисах радиостанций.

СТВ сегодня также принимает гостей. Экскурсию по студиям ток-шоу «По существу» и «Точки над i» для участников форума провели генеральный директор Кирилл Казаков и политический обозреватель Алена Сырова. Региональные журналисты смогли не только увидеть закулисье съемок, но и пообщаться со специальными корреспондентами и политическими обозревателями нашего телеканала. Дискуссия развернулась вокруг одной темы – роль авторской журналистики в Беларуси.

Сергей Садовский, редактор газеты «Працоўная слава»:

Априори журналист должен представлять мнение, формировать мнение, да, в каких-то аспектах он должен быть беспристрастным, но цель авторской журналистики – это формирование общественного мнения. И без таких материалов никуда. Это один из телеканалов, который пользуется большой популярностью, в том числе у телезрителей нашего района, потому что здесь звучат интересные, актуальные новости. Мы, конечно, благодарны вам как коллегам за интересный и качественный контент. Чего мы ждем сегодня? Ждем практики именно, ждем того, что опять-таки нам предоставят интересную информацию, а наша задача уже – эту информацию переработать, интерпретировать и применить в своей деятельности.

Ирина Лысогор, главный редактор газеты «Іўеўскі край»:

Каждый день – это новое открытие, и надо быть готовым ко всему буквально на каждом шагу. Мир меняется, и должны меняться и журналисты, и подход к работе, а в регионах сделать это достаточно непросто, потому что мало информации, мало медийных персон, с которыми можно общаться и слушать их мнение. Поэтому это очень полезно. А вот сегодня день практики, это самое интересное, наверное. Увидеть все воочию, заглянуть за кулисы и увидеть, как происходит процесс, думаю, будет интересно для каждого, и увидеть этих знаменитых журналистов, с которыми только по телевидению контакт имеется. Хочется увидеть воочию и послушать, как все это готовится. Гендиректор СТВ: мне кажется, наши авторы могут какую-то искру творческую отдать региональным журналистам