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Гендиректор СТВ: мне кажется, наши авторы могут какую-то искру творческую отдать региональным журналистам

28 мая 2021 12:23
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Новости Беларуси. I Форум медийного сообщества продолжает работу. 28 мая его участники от теории первого дня перешли к практике. Региональные журналисты отправились на тематические секции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шесть локаций развернулись в издательских домах, студиях телеканалов и офисах радиостанций.

Гендиректор СТВ: мне кажется, наши авторы могут какую-то искру творческую отдать региональным журналистам-1

СТВ сегодня также принимает гостей. Экскурсию по студиям ток-шоу «По существу» и «Точки над i» для участников форума провели генеральный директор Кирилл Казаков и политический обозреватель Алена Сырова. Региональные журналисты смогли не только увидеть закулисье съемок, но и пообщаться со специальными корреспондентами и политическими обозревателями нашего телеканала. Дискуссия развернулась вокруг одной темы – роль авторской журналистики в Беларуси.

Гендиректор СТВ: мне кажется, наши авторы могут какую-то искру творческую отдать региональным журналистам-4

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Можно спроецировать ситуацию, которая сейчас складывается в Минске, во всей стране, на ситуацию, которая есть в регионе. Это такая теоретическая пока работа, но, в принципе, можно помочь с поиском экспертов, журналистов, можно подсказать все те ходы, которые мы использовали последние 9 месяцев, после того как в стране не удался мятеж. И мне кажется, что еще наши авторы, которые широко представлены на нашем телеканале, могут донести свою позицию и, может быть, какую-то искру творческую отдать вот этим людям, которые приехали в регион.

# СМИ Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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