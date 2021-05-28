Гендиректор СТВ: мне кажется, наши авторы могут какую-то искру творческую отдать региональным журналистам

СТВ сегодня также принимает гостей. Экскурсию по студиям ток-шоу «По существу» и «Точки над i» для участников форума провели генеральный директор Кирилл Казаков и политический обозреватель Алена Сырова. Региональные журналисты смогли не только увидеть закулисье съемок, но и пообщаться со специальными корреспондентами и политическими обозревателями нашего телеканала. Дискуссия развернулась вокруг одной темы – роль авторской журналистики в Беларуси.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Можно спроецировать ситуацию, которая сейчас складывается в Минске, во всей стране, на ситуацию, которая есть в регионе. Это такая теоретическая пока работа, но, в принципе, можно помочь с поиском экспертов, журналистов, можно подсказать все те ходы, которые мы использовали последние 9 месяцев, после того как в стране не удался мятеж. И мне кажется, что еще наши авторы, которые широко представлены на нашем телеканале, могут донести свою позицию и, может быть, какую-то искру творческую отдать вот этим людям, которые приехали в регион.