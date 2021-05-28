В Минске установлено около 400 контейнеров для раздельного сбора мусора. Как сортируют отходы минчане?

Новости Беларуси. Сегодня поговорим о работе одной из самых востребованных служб в городе. Без жилищно-коммунального хозяйства трудно представить нашу жизнь. Самим бы пришлось убирать дворы, мыть подъезды, чинить трубы, укладывать асфальт. Благодаря этим хранителям чистоты, ремонта, порядка и благоустройства мы избавлены от множества проблем и хлопот. Какие вопросы сегодня решают работники ЖКХ, узнаем в студии «Большого города» у заместителя генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрея Новика. Екатерина Забенько, ведущая:

Поговорим о мусоре. Тема очень важная и экономически выгодная для страны. Мы уже видим, что во многих дворах появились модульные контейнерные площадки, на контейнерный сбор мусора перешли в частном секторе. Какие плоды дает эта планомерная многолетняя работа?

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В Минске установлено около 400 модульных конструкций для сбора отходов. Эта работа продолжается, они имеют преимущества как и у потребителя, так и исполнителя – и жильцам, и организациям жилищно-коммунального хозяйства. Во-первых, они имеют эстетический вид, удобны в использовании, для их установки не нужно разрабатывать проектно-сметную документацию, обустраивать фундамент, поэтому они размещаются практически в любой части дворовой территории. Что касается сектора индивидуальной застройки, в 2020 году всем собственникам были безвозмездно предоставлены во временное пользование пластмассовые контейнеры, посредством которых сегодня и происходит вывоз мусора из сектора частной застройки. Эти мероприятия направлены на обеспечение раздельного сбора вторичных ресурсов и переработки до 99 % вторичных ресурсов от их образования. Это наша цель – 99. Екатерина Забенько:

Как это отражается на вторресурсах? Андрей Новик:

Работа по сортировке и переработке стала намного проще и целесообразнее. Процент сбора вторичных материальных ресурсов увеличивается.

Екатерина Забенько:

Если раньше все время уговаривали минчан, белорусов: давайте будем сортировать мусор. Вышло огромное количество социальной рекламы, несколько лет нас учили, как правильно выбрасывать отходы. Во-первых, дало ли это какие-то результаты? А во-вторых, стоит сказать, что сегодня это уже выполнение закона. Андрей Новик:

Непременно, результаты этого есть. В первую очередь, в воспитании людей и в результатах работы жилищных организаций, которые занимаются переработкой. Сегодня несколькими нормативно-правовыми актами установлена ответственность за нарушение раздельного сбора отходов, в том числе незаконного обращения с отходами. Административным законодательством установлен состав правонарушения. Прецедентов по привлечению к ответственности в Минске не было, и эта мера носит, в первую очередь, воспитательный характер.