Помогают камеры наблюдения. Как в Минске проходит замена лифтов?
Новости Беларуси. Сегодня поговорим о работе одной из самых востребованных служб в городе. Без жилищно-коммунального хозяйства трудно представить нашу жизнь. Самим бы пришлось убирать дворы, мыть подъезды, чинить трубы, укладывать асфальт. Благодаря этим хранителям чистоты, ремонта, порядка и благоустройства мы избавлены от множества проблем и хлопот. Какие вопросы сегодня решают работники ЖКХ, узнаем в студии «Большого города» у заместителя генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрея Новика.
Екатерина Забенько, ведущая:
Еще одна масштабная работа, которая сейчас ведется жилищно-коммунальными службами, – это замена лифтов. Уже экватор прошли или большая часть замены лифтов впереди?
Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Замена лифтов тоже производится в соответствии с государственными программами ежегодно и постоянно. Чтобы лифтовое оборудование подлежало замене, необходимо одно из двух условий: либо истечение срока нормативной эксплуатации лифта, либо его ненадлежащее техническое состояние. Включается лифтовое оборудование в план замены, и производится замена. План на 2021 год – 343 лифта подлежит замене в Минске.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что многие из них идут с камерами видеонаблюдения, правда, не сразу их все подключают.
Андрей Новик:
Да, сегодня устанавливается лифтовое оборудование с вмонтированными системами видеонаблюдения. Эти системы будут входить в состав работ по техническому обслуживанию лифтового оборудования и обслуживаться специализированными организациями.
Екатерина Забенько:
Раньше лифты были основным местом деятельности вандалов. Я думаю, что камеры видеонаблюдения помогут спасти.
Андрей Новик:
Они помогут, уже помогают в тех местах, где установлены.
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