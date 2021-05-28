Помогают камеры наблюдения. Как в Минске проходит замена лифтов?

Новости Беларуси. Сегодня поговорим о работе одной из самых востребованных служб в городе. Без жилищно-коммунального хозяйства трудно представить нашу жизнь. Самим бы пришлось убирать дворы, мыть подъезды, чинить трубы, укладывать асфальт. Благодаря этим хранителям чистоты, ремонта, порядка и благоустройства мы избавлены от множества проблем и хлопот. Какие вопросы сегодня решают работники ЖКХ, узнаем в студии «Большого города» у заместителя генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрея Новика. Екатерина Забенько, ведущая:

Еще одна масштабная работа, которая сейчас ведется жилищно-коммунальными службами, – это замена лифтов. Уже экватор прошли или большая часть замены лифтов впереди?

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Замена лифтов тоже производится в соответствии с государственными программами ежегодно и постоянно. Чтобы лифтовое оборудование подлежало замене, необходимо одно из двух условий: либо истечение срока нормативной эксплуатации лифта, либо его ненадлежащее техническое состояние. Включается лифтовое оборудование в план замены, и производится замена. План на 2021 год – 343 лифта подлежит замене в Минске. Екатерина Забенько:

Я знаю, что многие из них идут с камерами видеонаблюдения, правда, не сразу их все подключают.