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Фотофакт. Дмитрий Хворостовский в жизни и на сцене

22 ноября 2017 08:46
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Новости России. В возрасте 55 лет в Лондоне умер известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский.

По словам представителя артиста, исполнитель умер в окружении близких.

Официально: представители Дмитрия Хворостовского подтвердили его смерть

Певец два с половиной года боролся с раком мозга, но не прекращал выступления. В июне 2017 года он выступил на фестивале в Австрии.

За свою творческую карьеру исполнитель спел на самых известных оперных площадках мира – «Ла Скала», Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Парижской оперы.

Одним из первых информацию о смерти оперного певца опубликовал в соцсетях Дмитрий Маликов.

Мы собрали галерею фото Дмитрия Хворостовского в жизни и на сцене.

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# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Дмитрий Хворостовский

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