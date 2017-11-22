Фотофакт. Дмитрий Хворостовский в жизни и на сцене

Новости России. В возрасте 55 лет в Лондоне умер известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский.

По словам представителя артиста, исполнитель умер в окружении близких.

Певец два с половиной года боролся с раком мозга, но не прекращал выступления. В июне 2017 года он выступил на фестивале в Австрии.

За свою творческую карьеру исполнитель спел на самых известных оперных площадках мира – «Ла Скала», Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Парижской оперы.

Одним из первых информацию о смерти оперного певца опубликовал в соцсетях Дмитрий Маликов.

Мы собрали галерею фото Дмитрия Хворостовского в жизни и на сцене.