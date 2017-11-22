Официально: представители Дмитрия Хворостовского подтвердили его смерть

Новости России. На 56-м году жизни после продолжительной болезни умер оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Об этом сообщили представители исполнителя в комментарии ТАСС.

По словам представителя певца в Лондоне, Хворостовского не стало ночью 22 ноября в Лондоне. Последние дни 55-летний исполнитель провел рядом с семьей в хосписе.