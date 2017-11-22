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Официально: представители Дмитрия Хворостовского подтвердили его смерть

22 ноября 2017 08:17
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Новости России. На 56-м году жизни после продолжительной болезни умер оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Об этом сообщили представители исполнителя в комментарии ТАСС.

По словам представителя певца в Лондоне, Хворостовского не стало ночью 22 ноября в Лондоне. Последние дни 55-летний исполнитель провел рядом с семьей в хосписе.

19 фото Хворостовского из семейного альбома

Официально: представители Дмитрия Хворостовского подтвердили его смерть-1

Дмитрий Хворостовский 2 с половиной года боролся с раком мозга.

Ранее информацию о смерти певца подтвердил Дмитрий Маликов – здесь подробнее.

С конца 2016 года певец перестал выступать на оперной сцене, но не приостановил концерты. Летом 2017 года Хворостовский выступил на фестивале в Австрии.

# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Дмитрий Хворостовский

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