Мария Миронова: «Мне хочется успевать жить. Чтоб не было какой-то гонки за ролями»

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Мария Миронова о космосе: «Для меня это – такой фрагмент детства»
Мария Миронова о прообразах персонажей фильма «Салют-7»: «Люди делали своё дело до конца. Под страхом смерти, невозврата»
«Это реально страшно»: Миронова рассказала о любимом моменте в фильме «Салют-7»
Мария Миронова о своей героине в фильме «Салют-7»: «Была линия такого женского эгоизма немножко, её подрезали»
«Когда она его практически возвращает на Землю»: Мария Миронова о любимой сцене в фильме «Салют-7»
Миронова о сыне: «Надо мной все смеялись: «Этот мальчик лежал на полу лучших музеев мира»
Мария Миронова: «Сейчас мне очень нравится живая природа. Огромные радость и удовольствие о того, что Господь Бог сотворил»
Мария Миронова: «Для меня профессия – это узнавание жизни»
Мария Миронова: «Счастье-несчастье – это, всего лишь, ракурс зрения»
Миронова о фонде «Артист»: «Мы ещё взяли 150 малых городов, там сложнее ситуация, чем в Москве и Питере»
Мария Миронова: «Чем больше отдаёшь, к тебе больше возвращается»