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Мария Миронова: «Мне хочется успевать жить. Чтоб не было какой-то гонки за ролями»

10 октября 2017 19:19
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Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

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Мария Миронова: «Чем больше отдаёшь, к тебе больше возвращается»

# Культура # Российские актеры # Мария Миронова

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Мария Миронова: «Чем больше отдаёшь, к тебе больше возвращается»
10 октября 2017 19:19

Мария Миронова: «Чем больше отдаёшь, к тебе больше возвращается»

Миронова о фонде «Артист»: «Мы ещё взяли 150 малых городов, там сложнее ситуация, чем в Москве и Питере»
10 октября 2017 19:18

Миронова о фонде «Артист»: «Мы ещё взяли 150 малых городов, там сложнее ситуация, чем в Москве и Питере»

Мария Миронова: «Счастье-несчастье – это, всего лишь, ракурс зрения»
10 октября 2017 19:18

Мария Миронова: «Счастье-несчастье – это, всего лишь, ракурс зрения»