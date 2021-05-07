Супруги 20 лет восстанавливали вырубленный лес. Сейчас туда вернулись животные и птицы

В апреле 1998 года бразильский фотожурналист Себастьян Сальгадо и его жена основали некоммерческую организацию Instituto Terra. Компания занимается восстановлением и сохранением лесов в Бразилии.

Фото: facebook.com/ Instituto Terra

Как сообщает Spotlight, в 1999 году они посадили свой первый саженец. В посадке участвовали ученики местных школ. «Так родилось величайшее предложение Instituto Terra: поделиться с окружающими всеми знаниями, полученными при восстановлении окружающей среды».

Фото: facebook.com/ Instituto Terra

Их усилия действительно вознаграждаются. Спустя двадцать лет 600 гектаров бесплодной земли были засажены более чем двумя миллионами деревьев 293 видов. Источники воды, которые ранее пересохли, тоже восстановлены.

Фото: facebook.com/ Instituto Terra

После посадки деревьев дикие животные начали возвращаться в лес. Теперь там живут 172 вида птиц, 33 вида млекопитающих и 15 видов земноводных и рептилий. Лес полностью восстановился и был признан частным заповедником природного наследия. Многие люди хвалили упорный труд супругов. «Прекрасная работа!!! Это должно быть образцом для подражания!» «Поистине невероятное достижение. Это прекрасный пример того, что мы, люди, можем сделать. Браво и спасибо».

Фото: facebook.com/ Instituto Terra