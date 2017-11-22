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Работать в духе современных трендов: в Минске открыли национальный ресурсный центр робототехники

22 ноября 2017 09:26
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Новости Беларуси. Национальный ресурсный центр робототехники открыли в Минске. Его площадкой стал Белорусский государственный педагогический университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать в духе современных трендов: в Минске открыли национальный ресурсный центр робототехники-1

Аудитории оснащены современным компьютерным оборудованием и образовательными роботами. Основная цель проекта – подготовить будущих педагогов к работе в условиях высоких технологий, чтобы свои знания они затем могли применить в работе с учениками. Кроме того, заниматься в центре смогут и юные гении.

Здесь будут организованы обучающие курсы для детей в возрасте от 8 лет.

Работать в духе современных трендов: в Минске открыли национальный ресурсный центр робототехники-4

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Мы должны работать на опережение. Одна из задач этого центра как раз работать в духе времени, современных трендов. Образовательная робототехника имеет большой образовательный и развивающий потенциал.

Работать в духе современных трендов: в Минске открыли национальный ресурсный центр робототехники-7

Степан Дехтярик, преподаватель школы робототехники:
Здесь я могу реализовать и навыки педагога, и, собственно то, что мне нравится, то есть программирование. А еще я могу просто передать те знания, которыми сам владею, поколению, которое подрастает.

Работать в духе современных трендов: в Минске открыли национальный ресурсный центр робототехники-10

Максим Климович, ученик школы робототехники:
Мы каждый день в июне и в июле приходили подготавливаться к Всемирной олимпиаде в Вашингтоне. Иногда даже были такие интересные случаи, когда приходили домой в час ночи, и на нас родители смотрели и говорили просто: «Остановитесь».

Создание центра – удачный пример государственно-частного партнерства.

Спонсорская поддержка составила порядка 55 тысяч долларов.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт # Александр Жук # Степан Дехтярик # Максим Климович

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