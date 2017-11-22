Работать в духе современных трендов: в Минске открыли национальный ресурсный центр робототехники

Новости Беларуси. Национальный ресурсный центр робототехники открыли в Минске. Его площадкой стал Белорусский государственный педагогический университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аудитории оснащены современным компьютерным оборудованием и образовательными роботами. Основная цель проекта – подготовить будущих педагогов к работе в условиях высоких технологий, чтобы свои знания они затем могли применить в работе с учениками. Кроме того, заниматься в центре смогут и юные гении. Здесь будут организованы обучающие курсы для детей в возрасте от 8 лет.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Мы должны работать на опережение. Одна из задач этого центра как раз работать в духе времени, современных трендов. Образовательная робототехника имеет большой образовательный и развивающий потенциал.

Степан Дехтярик, преподаватель школы робототехники:

Здесь я могу реализовать и навыки педагога, и, собственно то, что мне нравится, то есть программирование. А еще я могу просто передать те знания, которыми сам владею, поколению, которое подрастает.