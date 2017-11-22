Работать в духе современных трендов: в Минске открыли национальный ресурсный центр робототехники

Новости Беларуси. Национальный ресурсный центр робототехники открыли в Минске. Его площадкой стал Белорусский государственный педагогический университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальный ресурсный центр робототехники открыли в Минске. Его площадкой стал Белорусский государственный педагогический университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аудитории оснащены современным компьютерным оборудованием и образовательными роботами. Основная цель проекта – подготовить будущих педагогов к работе в условиях высоких технологий, чтобы свои знания они затем могли применить в работе с учениками. Кроме того, заниматься в центре смогут и юные гении.
Здесь будут организованы обучающие курсы для детей в возрасте от 8 лет.
Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Мы должны работать на опережение. Одна из задач этого центра как раз работать в духе времени, современных трендов. Образовательная робототехника имеет большой образовательный и развивающий потенциал.
Степан Дехтярик, преподаватель школы робототехники:
Здесь я могу реализовать и навыки педагога, и, собственно то, что мне нравится, то есть программирование. А еще я могу просто передать те знания, которыми сам владею, поколению, которое подрастает.
Максим Климович, ученик школы робототехники:
Мы каждый день в июне и в июле приходили подготавливаться к Всемирной олимпиаде в Вашингтоне. Иногда даже были такие интересные случаи, когда приходили домой в час ночи, и на нас родители смотрели и говорили просто: «Остановитесь».
Создание центра – удачный пример государственно-частного партнерства.
Спонсорская поддержка составила порядка 55 тысяч долларов.