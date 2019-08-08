«Увеличит минимум в полтора, а то и в два раза количество пребываний». В Беларуси расширены границы безвиза

Новости Беларуси. Туристическая привлекательность и укрепление экономики приграничных территорий. На западном направлении увеличено число районов, где распространяется безвиз для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А две безвизовые зоны, существовавшие раздельно, теперь объединили. Кроме того, срок беспрепятственного путешествия здесь увеличен с 10 до 15 суток. Попасть в Беларусь иностранцы без проблем смогут через два дополнительных пункта пропуска – «Бенякони» и «Берестовица». Анастасия Иванникова убедилась в открытости и дружелюбности нашей внешней политики.

Вот уже полтора года как безвиз стал делом привычным для Бреста. За это время здесь успели побывать 36 тысяч иностранцев. Цифра, что и говорить, немаленькая.

А если добавить к этому успехи области Гродненской, то и вовсе получится впечатляющий результат. Только экспорт туруслуг в Беларуси по сравнению с 2018 годом вырос на 13%. Но это не предел. Почему?

Отныне центры притяжения туристов свяжет долгожданный «мост» в виде ещё пяти безвизовых районов. Это предусмотрено указом Президента, Александр Лукашенко подписал его накануне.

Денис Никитюк, заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома:

Появляется возможность создать новый туристический продукт, который будет включать и достопримечательности нашего Полесья. Это Пинская ветка – очень интересная. Очень важным является задействование туристического узла, историко-культурного кластера Ружаны – Косово.

А давайте вспомним, с чего всё начиналось. В марте 2015 введён был безвизовый режим на посещение Беловежской пущи в течение трёх суток. В 2016 добавился Августовский канал. «В Минск я влюбился». Чем безвиз полезен не только для экономики, но и для имиджа Беларуси Уже с 2018 срок безвизового пребывания увеличился до 10 дней. Тем, кто приезжает в Августовский канал, сейчас разрешено находиться без визы в Гродно и Гродненском районе.

Любители же Беловежской пущи путешествовать без визы могут по территории туристско-рекреационной зоны «Брест». Благодаря указу Президента границы безвиза расширятся за счёт Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Лидского и Щучинского районов.

Таким образом, появится одна безвизовая территория Брест – Гродно. Этакий своеобразный единый коридор. В итоге, к примеру, литовцы в Брест теперь смогут попасть именно по нему. Отныне никаких обходных путей через Польшу, гостей из Прибалтики ждут уже и брестские туроператоры, помимо привычных россиян, поляков и немцев.

Валентина Тюхай, руководитель информационного туристического центра:

Так как наши области были не объединены друг с другом, туристы из Прибалтики проблематично приезжали к нам. Потому что им приходилось заезжать в Брестскую область через Польшу, а это большой круг. А сейчас они могут спокойно через Гродно приехать в Брестскую область. Кроме этого, так как срок пребывания увеличился до 15 суток, это дает возможность гостям посещать наши санатории.

По новому указу для туристов из 73 государств увеличен и срок безвиза в этом регионе с 10 до 15 суток. А вот приезжать к нам гости смогут через два дополнительных пункта пропуска – «Бенякони» и «Берестовицу».

Впрочем, неизменным останется и 30-дневный безвиз для тех, кто в Беларусь попал через воздушные ворота Национального аэропорта «Минск».

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Мы больше всего надеемся на увеличение количества дней пребывания в Республике Беларусь. Если человек будет видеть возможность посещения ещё и других районов, и спуститься вниз по карте до Бреста, это увеличит минимум в полтора, а то и в два раза количество пребываний. А это уже дополнительные поступления в местный бюджет.