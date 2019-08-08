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Из затопленных подвалов откачивается вода. Последствия непогоды в Минске

08 августа 2019 13:51
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Новости Беларуси. Подтопленные дома и временная остановка транспорта. Сильным ливнем в Минске отметился циклон, который надвигается с юго-запада на северо-восток Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

В стране объявлено штормовое предупреждение. Оранжевый уровень опасности сохранится и 9 августа. По северо-востоку Беларуси прогнозируется сильный ветер. В настоящий момент в Минске спасатели ликвидируют последствия непогоды. В городе за два часа выпала четверть месячной нормы осадков. Из затопленных подвалов откачивается вода. В местах возможных подтоплений работают оперативные группы МЧС.    

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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