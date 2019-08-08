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ООН знает, как лентяи могут спасти планету

08 августа 2019 16:58
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Новости мира. Хотите спасти планету, не вставая с дивана? Новое руководство ООН для таких лентяев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы составили целый список простых правил, выполнение которых ведет к глобальным мировым переменам. 

ООН знает, как лентяи могут спасти планету-1

Например, счета лучше оплачивать через интернет – сократится использование бумажных квитков и, как следствие, перестанут вырубаться в большом количестве леса. Принятие ванны в ООН рекомендуют заменить непродолжительным душем, чтобы сэкономить воду.

ООН знает, как лентяи могут спасти планету-4

Продукты необходимо покупать в минимальной упаковке, а также использовать многоразовую посуду, чтобы уменьшить количество отходов и свалок, которые убивают планету.

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# Экология # общество # Фотофакт

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