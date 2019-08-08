ООН знает, как лентяи могут спасти планету

Новости мира. Хотите спасти планету, не вставая с дивана? Новое руководство ООН для таких лентяев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы составили целый список простых правил, выполнение которых ведет к глобальным мировым переменам.

Например, счета лучше оплачивать через интернет – сократится использование бумажных квитков и, как следствие, перестанут вырубаться в большом количестве леса. Принятие ванны в ООН рекомендуют заменить непродолжительным душем, чтобы сэкономить воду.