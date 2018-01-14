«В Минск я влюбился». Чем безвиз полезен не только для экономики, но и для имиджа Беларуси

На неделе у Президента прошло совещание по расширению возможностей для безвизового въезда туристов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Правительство предлагает увеличить срок пребывания иностранцев при въезде через Национальный аэропорт «Минск» до 10 дней. Но как это скажется на безопасности? Немец Эрик Нойгебауэр покидает Беларусь с чемоданным настроением, целым багажом ярких впечатлений и рюкзаком сувениров.

Эрик Нойгебауэр, турист из Германии:

О, мне очень понравилось гостить у белорусских приятелей. В Минск я влюбился. О Беларуси я слышал давно. Знаю, что даже госпожа Меркель приезжала сюда, с вашим Президентом встречалась. А когда узнал об отмене виз на пять дней – решил сразу приехать. Жаль, что так мало, только на пять дней можно приезжать. Коль такой эффект, можно продолжить. Это ведь польза не только для экономики, но и для имиджа страны. На неделе первое в 2018 году совещание у главы государства как раз и было посвящено дальнейшему упрощению визового законодательства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня каждый может выбрать отдых в нашей стране на свой вкус и получить качественные услуги. Интерес к Беларуси возрастает. В связи с этим нами принят ряд нормативных актов, упрощающих въезд в страну. Однако работу в этом направлении нам следует продолжать. Нужно добиться того, чтобы турист без долгих раздумий, купив билет в Беларусь, поехал, зная, что проблем с пересечением границы у него не будет. Необходимо детально рассмотреть все аспекты упрощения визового режима с учетом мировых тенденций и принять абсолютно оптимальные и взвешенные решения в интересах Беларуси. Только один указ Президента об отмене виз на пять дней оживил целую отрасль страны. Видавшие заграничные виды туристы в Беларусь едут за новыми впечатлениями. Туризм впечатлений обретает хорошие монетарные формы.

Виталий Грицевич, заместитель директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

При введении безвиза пассажиропоток увеличился на 21 %, экспорт туристических услуг – 180 миллионов США. Это по сравнению с 2017 годом пошло увеличение на четверть. Но, оказывается, на «безвизье» свою добычу смогли поймать не только отели, музеи и турфирмы, но и ІТ-компании. Беларусь в элитарном клубе стран-создателей информационных технологий. А теперь еще и цифровую экономику строим. Без узких специалистов не обойтись. В компании Олега Кондратенко не спешат снимать новогодний антураж. Здесь царит настоящее праздничное настроение, его поддерживают либерализационые декреты Президента последних дней 2017 года. Среди таких же подарков – безвиз.

Олег Кондратенко, руководитель IT-компании:

У нас возникла возможность приглашать специалистов к нам без виз. Это для нас была как манна небесная, как счастье. Приглашенные специалисты поработали славно – компания тендер выиграла. А вот угостить данниками на агроусадьбе иностранных гостей топ-менеджер не успел, времени не хватило. Пяти дней не хватает порой и туристам.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Иностранцы иногда забывают, во-первых, о том, что первые сутки начинают считаться уже с момента пересечения государственной границы. То есть они думают, что фактически прибыли, допустим, в 23:10, то сутки первые будут заканчиваться в 23:10 следующего дня. Но на самом деле первые стуки начинают течь в 23:10 именно того дня, когда они пересекли государственную границу. За 2017 год по упрощенной схеме в Беларусь приехало 80 тысяч гостей, считай, целый туристический город. А вот нарушили безвизовое гостеприимство только 0,5 %: 1 из 200 человек. Причин нарушений немного, можно на пальцах одной руки пересчитать. Но сжимать их в кулак ни милиция, ни пограничники не собираются.

Игорь Довгаш, начальник управления пограничного контроля отряда пограничного контроля «Минск»:

Наши контролеры в любом случае обращают внимание пассажиров, если они видят, как он заполняет миграционную карту, что он указывает чуть больший срок. Или, если они видят у него обратный билет на ту дату, которая превышает срок пребывания, они, конечно же, подсказывают иностранному туристу, что либо необходимо будет поменять билет, либо получить визу. В Беларуси гости чувствуют себя намного безопаснее, чем в других туристических мекках мира, и самых горячих миграционных проблем мы тоже смогли избежать. Задача – ситуацию сохранить. Поэтому на совещании по либерализации визового режима вместе с профильными министрами – генералы от МВД, ГПК и Совбеза.

Александр Лукашенко:

Принимая те или иные решения, надо прежде всего помнить о наиважнейшем для нас – безопасности граждан Республики Беларусь и тех, кто пребывает в тот или иной момент в Беларуси. Безопасность – прежде всего, никакими деньгами от туризма это не компенсируется.

Упрощенный выезд мы предлагаем только для граждан 80 самых благополучных стран. К тому же воздушным транспортом вряд ли будут пользоваться незаконные мигранты – денег не хватит. Беларусь согласно любой статистике, будь то Евросоюза, международных или российских аналитических центров, самая ответственная страна в вопросах миграционного контроля. И впредь наши визовые послабления не должны вызывать нареканий со стороны судей.

Александр Лукашенко:

Это вопрос правительству, Министерству иностранных дел и другим заинтересованным нужно решать. Не спихивать на Президента, а решать. Это ненормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо. Но надо понимать и то, что если Россия поднимает этот вопрос, то значит, опасения определенно существуют. Надо с россиянами вести на сей счет диалог. Пока же авиагавань – единственное окно в Беларусь для безвизовых туристов. А вот из окна руководителя туристического департамента хорошо видны быстрые темпы строительства стадиона «Динамо». Таких же темпов наши миграционные службы хотят достигнуть в переговорах с российскими коллегами. Предстоящие спортивные праздники должны сблизить позиции в отмене виз.

Алексей Бегун:

В 2018 году мы будем интенсивно работать в рамках Чемпионата мира по футболу. Также на территории двух государств будет создана достаточно серьезная рабочая группа экспертов, которые будут обсуждать режим передвижения иностранных граждан на футбол и транзитный проезд с территории Республики Беларусь. Но в последующем с перспективой ІІ Евразийских игр и также Чемпионата мира по хоккею 2021 года на территории Беларуси.

Общаясь с журналистами по теме безвизья, представитель туристического департамента снял пиджак. Так и в целом: сохранив дресс-код безопасности, но убрав лишнюю строгость, можно увеличить срок пребывания до 10 суток. Виталий Грицевич:

Мы в дальнейшем рассчитываем, возможно, сделать эту безвизовую зону совместной.