В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров

Новости Беларуси. 50 правоведов и по 25 экономистов и айтишников. В Академии управления торжественно зачислили слушателей в Институт управленческих кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проходные баллы были традиционно высокими, вне зависимости от формы обучения. Специальности здесь уникальны – не дублируют другие вузы. Всего на первый курс поступили 180 человек. Порядка 80% из них – представители регионов.

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Проходные баллы и на бюджет, и на платной основе самые высокие. Мы видим, что формируются сильные группы. Основной ориентир связан с практико-ориентированной составляющей. Есть договора с правоохранительными органами для правоведов, с банками – для экономистов.

Анна Глуховская, студент 1-го курса по специальности «Госуправление и экономика»:

Я выбрала этот вуз, потому что тут преподают преподаватели, которые имеют большой опыт и багаж знаний. Я уверена, что после окончания вуза смогу в полной мере пользоваться полученными знаниями.