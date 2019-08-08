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В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров

08 августа 2019 12:37
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Новости Беларуси. 50 правоведов и по 25 экономистов и айтишников. В Академии управления торжественно зачислили слушателей в Институт управленческих кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров -1

Проходные баллы были традиционно высокими, вне зависимости от формы обучения. Специальности здесь уникальны – не дублируют другие вузы. Всего на первый курс поступили 180 человек. Порядка 80% из них – представители регионов.   

В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров -4

В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров -6

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Проходные баллы и на бюджет, и на платной основе самые высокие. Мы видим, что формируются сильные группы. Основной ориентир связан с практико-ориентированной составляющей. Есть договора с правоохранительными органами для правоведов, с банками – для экономистов.    

В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров -9

Анна Глуховская, студент 1-го курса по специальности «Госуправление и экономика»:
Я выбрала этот вуз, потому что тут преподают преподаватели, которые имеют большой опыт и багаж знаний. Я уверена, что после окончания вуза смогу в полной мере пользоваться полученными знаниями.     

В Академии управления состоялось торжественное зачисление абитуриентов в Институт управленческих кадров -12

Среди поступивших более 60 человек закончили школу с золотой медалью.   

# Высшее образование в Беларуси # общество # Геннадий Пальчик # Анна Глуховская # Фотофакт

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