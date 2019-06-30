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«Беларусь – страна абсолютно открытая». Александр Лукашенко на встрече с генсекретарём Всемирной туристской организации

30 июня 2019 11:41
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Новости Беларуси. Зарубежные делегации прибывают в Минск для участия в официальной церемонии закрытия II Европейских игр. В числе зарубежных гостей Дворца Независимости сегодня, 30 июня, и генеральный секретарь Всемирной туристской организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зураб Пололикашвили высоко оценил проведение II Европейских игр в Минске. Впрочем, Беларусь всегда открыта миру – это на встрече с генсеком подчеркнул Александр Лукашенко. Страна уделяет колоссальное внимание развитию туризма, и у нас есть на что посмотреть.

Всемирная туристская организация использует опыт II Европейских игр для развития спортивного туризма

«Беларусь – страна абсолютно открытая». Александр Лукашенко на встрече с генсекретарём Всемирной туристской организации -1

Глава государства также напомнил, что в Беларуси действует 30-дневный безвизовый режим для граждан более 80 стран, прибывающих через Национальный аэропорт «Минск». Визы отменили и для болельщиков II Европейских игр. Пропуском в страну является билет на континентальное первенство.

Шаги по упрощению визовой политики поддерживают и специалисты Всемирной туристской организации. В целом, у Беларуси с этой международной структурой установлены достаточно тесные контакты. Сегодня даже прозвучало предложение провести в нашей стране масштабный форум, посвященный экологическому и агротуризму.

«Беларусь – страна абсолютно открытая». Александр Лукашенко на встрече с генсекретарём Всемирной туристской организации -4

«Беларусь – страна абсолютно открытая». Александр Лукашенко на встрече с генсекретарём Всемирной туристской организации -6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы очень большое внимание уделяем этому направлению. Безвизовый въезд, более чем из 80 стран свободно могут прилетать в аэропорт, знакомиться с нашей страной.

Что касается на злобу дня II Европейских игр, то вы знаете, что билет болельщика на любое мероприятие – и ты свободно пересекаешь границу и приезжаешь в Беларусь. И не только в Беларусь. Ты отсюда можешь поехать в Россию. У нас с ними договоренность, что проблем здесь не должно быть. Границ между нами нет. Поэтому это также создает определенную выгоду.

Я полагаю и понимаю, что и в Грузию мы тоже можем лететь без всяких проблем, как и грузины к нам прилетали и прилетают, приезжают, даже в самые сложные времена, когда было обострение с Россией и так далее.

Беларусь – страна абсолютно открытая, у нас есть что показать миру. Тот, кто интересуется в мире другим климатом, изучает страны, он всегда может быть хорошим гостем нашей Беларуси.

«Беларусь – страна абсолютно открытая». Александр Лукашенко на встрече с генсекретарём Всемирной туристской организации -9

Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Всемирной туристской организации:
Огромное спасибо, что у нас была возможность встретиться с вами, очень благодарен. Еще отмечу, что у Беларуси никогда не будет в организациях ООН такого друга, как я. Я никогда не забуду ту поддержку, которая Беларусь оказывала при моих выборах.

«Беларусь – страна абсолютно открытая». Александр Лукашенко на встрече с генсекретарём Всемирной туристской организации -12

# Европейские игры # Экономика # Александр Лукашенко # Зураб Пололикашвили # Фотофакт

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