Увеличение энергоблоков на АЭС и расширение экспорта нефтепродуктов. О чем договорились Беларусь и Россия?

Вполне объяснимым выглядит намерение Беларуси увеличить мощности БелАЭС. Сейчас ведутся переговоры с российскими коллегами о возможном расширении атомной станции. Речь идет о строительстве дополнительных блоков. Об этом на неделе заявил Роман Головченко на встрече с главой «Росатома», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Премьер-министр уточнил, что на данный момент по поручению Александра Лукашенко специальная группа рассматривает вопрос о возможном возведении еще нескольких энергоблоков. А развитие атомной энергетики в условиях санкций является приоритетным. Что касается мощностей белорусской АЭС, то уже состоялся запуск второго энергоблока, который скоро сдадут в эксплуатацию. Это позволит вырабатывать в год около 18 миллиардов в час, увеличив долю АЭС в энергобалансе страны до 40 %.

Объединяем усилия не только в атомной энергетике. На неделе глава «Белнефтехима» рассказал, с какой скоростью идет создание единого белорусского-российского рынка нефти и газа. Эти вопросы обсуждали во Дворце Независимости.