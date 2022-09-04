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Увеличение энергоблоков на АЭС и расширение экспорта нефтепродуктов. О чем договорились Беларусь и Россия?

04 сентября 2022 20:00
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Вполне объяснимым выглядит намерение Беларуси увеличить мощности БелАЭС. Сейчас ведутся переговоры с российскими коллегами о возможном расширении атомной станции. Речь идет о строительстве дополнительных блоков. Об этом на неделе заявил Роман Головченко на встрече с главой «Росатома», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Увеличение энергоблоков на АЭС и расширение экспорта нефтепродуктов. О чем договорились Беларусь и Россия? -1

Премьер-министр уточнил, что на данный момент по поручению Александра Лукашенко специальная группа рассматривает вопрос о возможном возведении еще нескольких энергоблоков. А развитие атомной энергетики в условиях санкций является приоритетным. Что касается мощностей белорусской АЭС, то уже состоялся запуск второго энергоблока, который скоро сдадут в эксплуатацию. Это позволит вырабатывать в год около 18 миллиардов в час, увеличив долю АЭС в энергобалансе страны до 40 %.  

Объединяем усилия не только в атомной энергетике. На неделе глава «Белнефтехима» рассказал, с какой скоростью идет создание единого белорусского-российского рынка нефти и газа. Эти вопросы обсуждали во Дворце Независимости.  

Увеличение энергоблоков на АЭС и расширение экспорта нефтепродуктов. О чем договорились Беларусь и Россия? -4

Андрей Рыбаков доложил Президенту о состоянии наших НПЗ и модернизации, экспорте нефтепродуктов и адаптации отрасли к санкциям. Глава концерна отметил, что внутренний рынок стабилен, обеспечен всеми видами топлива, минеральных удобрений, отдельными нефтехимическими продуктами.  

Запасы – 500 миллионов тонн. Спросили у специалиста, как добывают белорусскую нефть и есть ли в этом смысл? Читать здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Александр Лукашенко # Андрей Рыбаков # Фотофакт

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