В Греции заявили об отсутствии правовой основы для конфискации активов РФ

Греция провела оценку возможности осуществить конфискацию активов РФ, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря греческого МИД Ланы Зохиу, достаточной правовой базы для изъятия российских активов нет. Афины придерживаются мнения, что требуется тщательное изучение политических, правовых и экономических параметров данного предложения.

14 ноября министр экономики и финансов Греции Кириакос Пиерракакис сообщил об отсутствии у Брюсселя другого плана по финансированию нужд Киева, если Бельгия откажет в использовании замороженных активов России, уточнив, что объединение продолжает обсуждать этот вопрос.

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