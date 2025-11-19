В моде – женственность! Минчанки рассказали, как находят свой стиль

Мне нравятся белорусские бренды. Один из их представителей на мне – дубленка, также я фанатка различных моделей кедов. Сейчас мы уходим от оверсайза и идем к чему-то приталенному, женственному, я в поиске пальто. Вообще все зависит от настроения.