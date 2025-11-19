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В моде – женственность! Минчанки рассказали, как находят свой стиль

19 ноября 2025 12:17
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В моде – женственность! Минчанки рассказали, как находят свой стиль-1

Мне нравятся белорусские бренды. Один из их представителей на мне – дубленка, также я фанатка различных моделей кедов. Сейчас мы уходим от оверсайза и идем к чему-то приталенному, женственному, я в поиске пальто. Вообще все зависит от настроения.

В моде – женственность! Минчанки рассказали, как находят свой стиль-3

Шарфик красивый, а под него строила весь образ. Мне очень нравятся жокейские сапоги, обязательно с сапогами надо надевать гольфы. Нравится животный принт и кожаные вещи.

В моде – женственность! Минчанки рассказали, как находят свой стиль-5

Предпочитаю спортивную одежду, я могу с туфлями и с шубой надеть спортивные штаны. Сегодня выбор пал на коричневый в сочетании с белым.

Подробности в видео.

# Мода # Уличная мода # Мода в Беларуси # Опрос

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