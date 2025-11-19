Делегация Белорусского союза женщин продолжает визит во Вьетнаме

Женская дипломатия и развитие экономического партнерства. Делегация Белорусского союза женщин принимает участие в торжествах, посвященных 95-летию основания Вьетнамского союза женщин. Эта 20-миллионная организация играет значимую роль в общественной и социальной жизни страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе визита запланирована обширная деловая программа. Проведены переговоры об укреплении парламентских связей. Также стороны обсудили сотрудничество в области здравоохранения. Одно из перспективных направлений для Беларуси – экспорт лекарственных средств. В 2025 году он вырос на 120 %. В приоритете – увеличить поставки во Вьетнам медицинской техники и изделий.

Ольга Солдатенко, заместитель генерального директора ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»:

Состоялась очень продуктивная встреча с заместителем департамента по инфраструктуре и медицинскому развитию Министерства здравоохранения Вьетнама. Достигнуты уже определенные конкретные договоренности, проработаны вопросы по законодательству, по сертификации изделий, по различной классификации медицинских изделий, которые мы производим. И поэтому я считаю, что прошли переговоры очень конструктивно, в хорошем ключе. Мы заряжены на дальнейшее сотрудничество.

Визит белорусской делегации во Вьетнаме продлится по 21 ноября. Еще предстоит обсудить укрепление сотрудничества в различных сферах. Также состоится знакомство с туристическим потенциалом региона.