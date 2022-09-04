«Всегда брала пример с белорусов». Как Брянская область вошла в тройку России по урожайности зерновых

Новости Беларуси. Беларусь продолжит запускать совместные проекты с Россией. Об этом на неделе заявил глава государства и отметил, что уже сейчас, к примеру, идет строительство наших портов под Санкт-Петербургом и впереди множество планов и проектов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. А тем временем наш Константин Герцев отправился в Брянск, где двустороннее сотрудничество уже показало себя. Наша промышленная кооперация стала спасательным кругом для производства российской сельхозтехники, тонущей в санкционном море. Западные компании перестали поставлять в РФ комплектующие и уборочная была под угрозой. Но плечо подставили белорусы, и сейчас из брянских полей не доносится печаль, а только стройный гул движков.

Битву за урожай 2022 года можно смело окрестить кооперационной. Постсанкционный пируэт на Восток быстрого результата не принес, поэтому в уборочной, впрочем, как и везде, Беларусь и Россия могли рассчитывать только на себя. Особую роль сыграли регионы-соседи: Гомель – Брянск. Даже в самые непростые для двух стран времена здесь находили возможность поддержать друг друга. Сегодня, насытившись ошибками прошлого, мы семимильными шагами заливаем фундамент нашей общей союзной независимости.

Константин Герцев, корреспондент:

Брянская область, или как ее еще называют Беларусь в миниатюре. Ну а что? Здесь такая же хорошая промышленность и крепкое сельское хозяйство. Климат и почвы примерно одинаковые, поэтому урожайность овса, около которого мы гуляем, как и в Минской области – 35 центнеров с гектара. Но в России принята другая концепция. У нас в стране на рынке в основном государственные игроки и каждый метр должен быть засеян, обработан и убран. Здесь же все решает частник: будет ли выхлоп с этого метра больше, чем средств на него затрачено. Так и в Брянской области – на рынке исключительно частные игроки, причем очень крупные даже по всероссийским меркам. Одна из организаций принадлежала действующему губернатору этой области. Он в свое время взял никому не нужное хозяйство и вывел его на лидирующий показатель в области. Как признаются он и те граждане, с которыми мы пообщались, за это его и избрали на высокий пост. Белорусам это ничего не напоминает?

Да, он тоже Александр, и тоже крепкий хозяйственник. Два года назад они встретились в Минске, чтобы, как это принято у политиков, сверить часы и взять на мушку один миллиард долларов товарооборота, как и ожидалось, за сельским хозяйством львиная доля.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области России:

Брянская область торгует или общается, ведет связи, промышленные связи с 82 странами мира. Но 57 % в товарообороте приходится на Республику Беларусь. И вот за прошедшее полугодие у нас там почти 380 миллионов долларов США – это больше на 25,8 %, чем было годом ранее. Брянская область всегда брала пример с белорусов. И все мечтали: а как бы нам так? И дороги у вас лучше, и сельское хозяйство лучше, и города. У вас все было лучше. Мы с вас всегда брали пример. Если брать конкретно сельское хозяйство, то сегодня уже можем мы сказать, что у нас что-то лучше. Но это влияние ваше на нас. «Здесь получают 900 долларов в месяц». Как работает белорусско-российское предприятие в Брянске? Читать здесь.

В Брянской области уборочная идет полным ходом, на белорусско-российскую технику ставки как никогда высоки. Все-таки регион в тройке лидеров России по урожайности зерновых культур. И опускать планку здесь никто не собирается. Наши в поле от рассвета до заката, сейчас завершают обмолот ячменя и овса. Комбайн GS-12 производства «Брянсксельмаш» прямиком с конвейера. Все замечания с полей учли, сейчас не хуже импортного, только стоит в разы дешевле.

Владимир Силаков, механизатор:

Я на завод пригнал в Брянск старый комбайн. Тоже говорили: первый раз такой комбайн видим, что нигде не порвато, не поломано. Все зависит от комбайнера. Можно и этот ушатать, и сезона не поработав. Если нормальный комбайнер, то и будет работать. 10 сезонов я на нем отмолотил, и нигде ничего не покоцано. Хорошую машину санкциями не испортишь. Да и так ли они страшны, как нам из преподносят?