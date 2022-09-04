«Здесь получают 900 долларов в месяц». Как работает белорусско-российское предприятие в Брянске?

Новости Беларуси. Беларусь продолжит запускать совместные проекты с Россией. Об этом на неделе заявил глава государства и отметил, что уже сейчас, к примеру, идет строительство наших портов под Санкт-Петербургом и впереди множество планов и проектов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. «Всегда брала пример с белорусов». Как Брянская область вошла в тройку России по урожайности зерновых. Подробности здесь.

Бренд «Гомсельмаш» известен по всей России. Наша техника заслужила уважение как в высоких кабинетах, так и на полях. А санкционное давление Запада белорусские позиции на рынке страны-соседки только укрепило. Секрет успеха в доле импортозамещенных комплектующих – около 95 %, кстати, не без российской составляющей. Такая подушка безопасности гарантирует бесперебойность производства, а это для аграриев в горячий сезон лучший показатель. Поэтому совместное предприятие в Брянске приобрело стратегическое значение и стало символом союзной кооперации.

Андрей Шилин, и. о. генерального директора предприятия «Брянсксельмаш»:

После февральских событий завод, наоборот, получил второе дыхание в плане поступления заявок на расширение номенклатуры и увлечения объема. Сейчас проблем нет, завод развивается. На следующий год прирост к объему – 20 % стабильно будет. Сейчас закупаем оборудование, набираем людей, расширяем производство. Продажи увеличились за счет того, что, может, наши конкуренты просели по поставкам. Сейчас XXI век, мы все читаем отзывы и спрашиваем друг у друга: как это работает, а как то? Поэтому если бы он был неконкурентоспособен, он бы не продавался.

Константин Герцев, корреспондент:

Не производи брак, не отправляй брак. Растяжка и слоган в советской стилистике для сегодняшней России – дело совершенно нетипичное. Мы в Брянске на бывшем всесоюзном предприятии «Брянсксельхозмаш», который выпускал зерновые сушилки для всего Советского Союза. Развал империи стены этого завода пережить не смогли. Практически 15 лет он существовал исключительно на бумаге. Но в 2005 году сюда приезжают представители белорусского «Гомсельмаша» с предложением создать сборочное производство. Дело пошло хорошо.

Потом перешли на сварочно-сборочное производство, потом на локализацию узлов, а теперь здесь есть свое конструкторское бюро. Разработки которого воплощают в жизнь исключительно в Брянске. Вот, например, мульчирующая фриза. Здесь производят, а в Беларуси – нет.

Ученик превзошел учителя, но для «Гомсельмаша» это только повод для гордости. Ведь аналогов такого оборудования, так еще в лучшем сочетании цена-качество, нет даже в России. А это значит новые контакты и рынки сбыта, причем для всего холдинга. «Брянсксельмаш» – достойный представитель белорусского: семь моделей зерно- и кормоуборочных комбайнов, фрезы, сеялки и к ним необходимые запчасти – полный комплект. Как итог, если за 2021 год реализовали порядка 700 машин, то уже в 2022 – санкционном – более тысячи.

Виктор Славашевич, первый заместитель генерального директора холдинга «Гомсельмаш»:

На сегодняшний момент продукция «Брянсксельмаш» входит практически во все проекты федерального масштаба, региональных масштабов, где идет субсидирование определенное. Они пользуются всеми льготами в РФ. Надо сказать, на сегодня это где-то две трети продукции, которая производится с помощью «Гомсельмаша», то есть чисто «Гомсельмаш» и «Брянсксельмаш» продается под брендом «Брянсксельмаш». В этих сложных условиях мы увеличили реализацию более чем на 60 %.

Константин Герцев, корреспондент:

После посещения завода на душе такое чувство дежавю, как будто мы не в Брянске, а где-то в Гомеле в цехах «Гомсельмаша». Все чисто, по полочкам, стенды, униформа. И не скажешь, что мы где-то в России. И, знаете, пообщавшись с работниками предприятия, ты понимаешь, что они держатся за свое рабочее место. Во-первых, чего таить, зарплата здесь выше средней по городу. Здесь получают 900 долларов в месяц – для Брянска это очень хорошие деньги. А, во-вторых, что для нас было в диковинку, люди действительно гордятся, что здесь полный соцпакет. Вообще, в России такое могут позволить только госструктуры и большие корпорации. И об этом тоже стоит задуматься.