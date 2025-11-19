Крупный пожар в японском городе Оита уничтожил более 170 домов

В японском портовом городе Оита масштабный пожар уничтожил около 170 домов. Как минимум один человек погиб, около 200 жителей эвакуировали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар не могут потушить с 17 ноября и точных прогнозов по его ликвидации пока нет. Местные СМИ сообщают, что огонь распространяется быстро из-за тесного соседства малоэтажных деревянных жилых домов с коммерческими зданиями – это затрудняет работы. Причины возгорания неизвестны. Предварительная версия – несоблюдение жильцами правил пожарной безопасности. Ситуация остается напряженной. На месте работают оперативные службы, продолжаются спасательно-профилактические мероприятия, территория обследуется на предмет пострадавших и разрушений.