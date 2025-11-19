Более 63 тыс. граждан Беларуси и России воспользовались союзным ОСАГО

Функционирование системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства обсудили сегодня, 19 ноября, на заседании Союза Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по законодательству и регламенту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента появления союзное ОСАГО оформили 63 тысячи человек. При этом как показывает статистика – популярнее оно среди белорусов. В соседней стране наши соотечественники, попавшие в аварии, оформили страховые случаи более чем 200 раз. По этим фактам российские компании направили страховщикам в Беларусь требования на почти 19 миллионов российских рублей.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Граждане Российской Федерации, граждане Республики Беларусь имеют возможность заключать договора ОСАГО на равнозначных условиях. Нам сегодня важно посмотреть, как работают эти новации. Провести тщательный мониторинг. Мы видим, что новации востребованы как гражданами Российской Федерации, так и гражданами нашей страны. Наша задача – действительно сделать жизнь наших граждан качественнее. И мы ведь очень тесно взаимодействуем. Граждане Российской Федерации, граждане Республики Беларусь. Часто пересекаем наши условные границы с разными целями: гостевыми, туристическими, рабочими.

Также сегодня обсуждалась гармонизация законодательства в сфере исполнительного производства. Пока граждане Беларуси, которые являются взыскателями средств на территории России, могут получить деньги только путем открытия местных счетов. Для россиян таких ограничений нет. Парламентарии работают, чтобы устранить существующий законодательный пробел.

