Хотят ввести потолок цен на российские газ и нефть, но ничего не выйдет. Почему западные санкции на деле не работают?

Несмотря ни на приближение холодов, ни на обострение геополитической ситуации, Запад продолжает подбрасывать дровишки в санкционный костер. Хотя и в прямом, и в переносном смыслах топлива в ЕС может не хватить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Несмотря ни на приближение холодов, ни на обострение геополитической ситуации, Запад продолжает подбрасывать дровишки в санкционный костер. Хотя и в прямом, и в переносном смыслах топлива в ЕС может не хватить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А тут еще на неделе и глава Еврокомиссии призвала Европу ввести потолок цен на российский газ.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:
Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу.
Такая же судьба ждет и нефть из РФ. Судя по заявлениям, ограничения планируют ввести в конце года.
На практике лидеры ЕС хотят, чтобы покупатели нефти и газа объединились и контролировали цену на них. Но проблема в том, что российские энергоресурсы покупают не только в Европе, но и в Азии, а также в других регионах мира, используя посредников, например, Турцию. Турки закупают российскую нефть со скидкой, а потом перепродают под видом своей. Кроме того, сразу после введения санкций появились так называемые «балтийские смеси». Оказалось, что если танкер выходит в море, и 49 % содержимого – российская нефть, то она уже считается не российской, а «смесью». Этот микс можно еще разбавить, и еще, и так до бесконечности. По таким схемам российское сырье сегодня покупают, например, британские компании.
И получается, что санкции вроде бы есть, а вроде их нет. Конечно, такой расклад не очень нравится США. Но что поделать, ведь санкции – странный предмет.