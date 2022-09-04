Хотят ввести потолок цен на российские газ и нефть, но ничего не выйдет. Почему западные санкции на деле не работают?

Несмотря ни на приближение холодов, ни на обострение геополитической ситуации, Запад продолжает подбрасывать дровишки в санкционный костер. Хотя и в прямом, и в переносном смыслах топлива в ЕС может не хватить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А тут еще на неделе и глава Еврокомиссии призвала Европу ввести потолок цен на российский газ. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу. Такая же судьба ждет и нефть из РФ. Судя по заявлениям, ограничения планируют ввести в конце года.