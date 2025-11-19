Домашних чёрных котов станет больше! «Фауна города» проводит добрую акцию

Юрий Царев, ведущий: Расскажите немножко про ваше предприятие и что действительно оно делает для домашних питомцев и для людей?

Черная кошка – счастливая дорожка. Под таким девизом в эти дни в Минске проходит, возможно, самая трогательная акция этого сезона. Ее цель – подарить дом и любовь брошенным питомцам. Как стать счастливыми родителями пушистых красавчиков, узнали у гостей нашей программы.

Анастасия Воробьева, директор ГП «Фауна города»:

Что касается нашего предприятия, мы осуществляем отлов безнадзорных животных на территории города Минска. Мы их отлавливаем, привозим к себе на предприятие, осуществляется ветеринарный осмотр таких питомцев, обязательная вакцинация против бешенства. И дальше мы проводим широкомасштабную работу по пристраиванию наших животных новым владельцам. Стерилизацию мы можем сделать, когда появится новый владелец, по его желанию мы можем ему оказать такую услугу.

У нас на предприятии работают не один год квалифицированные специалисты, которые просто обожают животных, и они, конечно же, стараются найти подход каждому животному, которое к нам попадает.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите про эту акцию «Забираем счастье в дом!» и почему именно черных кошек и котов.

Анастасия Воробьева:

17 ноября – это День защиты черных кошек. Этот день проводится для защиты черных кошек от человеческих предрассудков. Поэтому наше предприятие не остается в стороне. Мы уже не первый год проводим такую акцию. И в этом году она проводится с 17 по 23 ноября. Любой, кто возьмет у нас на предприятии черную кошку, мы предоставим полезный подарок.