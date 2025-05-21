Как ловят браконьеров в Беларуси? Отправились в рейд по Сожу

Рыбалка и судоходство в водоемах Беларуси ограничены из-за нереста. В этот период важно обеспечить рыбе покой для воспроизводства. За соблюдением сезонных мер следит Государственная инспекция охраны животного и растительного мира, нарушителям грозит немалый штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нерест – ключевой период в жизненном цикле рыб. Одно особь дает десятки тысяч икринок потомства. Вмешательство человека в естественный процесс грозит популяции и биологическому разнообразию акватории. За действиями рыболовов в это время пристально следит Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Артем Козлов, старший Государственный инспектор оперативного отдела Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира: Наше полевое мероприятие начинается в любое время дня и ночи. Каждый инспектор знает места, где нерестится один из видов рыб. Например, лещ, сазан, судак. Мы больше проводим мероприятия в этих местах.

Сезонное ограничение не значит полное табу. Любители с одной удочкой и на один крючок могут рыбачить с берега в светлое время суток. Остальные способы вперед нереста запрещены. Однако есть и те, кто ради быстрой выгоды готов лишать водоемы жизни.

Кто-то сам делает сети. У меня остался от деда. Решил попробовать поймать что-нибудь. До запрете знал, что сейчас нерест идет. Но так вышло.

Инспекторы отмечают, что рыбаки хорошо знают о нормах, но редко о своей ответственности. За незаконный промысел нарушителю грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией запрещенных орудий лова. Возместить придется и причиненный природе ущерб – в тройном размере за каждую пойманную особь.

Анна Корольчук, корреспондент:

За полтора месяца комплексного мероприятия «Нерест» в Гомельской области инспекторы выявили 57 нарушений правил любительского рыболовства. У браконьеров изъяли 470 сетей общей длиной 15 километров.