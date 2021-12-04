День начался с трагедии. Беженцы в лагере узнали, что на польской территории погибла женщина с детьми

Новости Беларуси. Беженцы в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе 4 декабря организовали очередной митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беженцы в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе 4 декабря организовали очередной митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Галина Буро, корреспондент:
День в лагере беженцев начался с трагедии. Об этом они нам сами рассказали со слезами на глазах. По своим каналам им стало известно, что на белорусско-польской границе (на польской территории) погибла беременная женщина с детьми. Эта новость стала для них шоком и своеобразным импульсом, чтобы вновь выйти на демонстрацию. Дворик, который за моей спиной, уже становится местом для демонстрации.
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Беженцы вышли со своими детьми, с женщинами, в том числе беременными. В руках они держали плакаты и рисунки, которые все утро рисовали. Как оказалось, в лагере немало талантливых людей, которые довольно натуралистично изобразили, какие новогодние и рождественские дни их ожидают, что они устали ждать. Они обращаются к Папе Римскому и просят у него поддержки. Просят, чтобы он каким-то образом повлиял на Евросоюз, чтобы им открыли гуманитарный коридор в Германию. Они написали на плакатах: «мы хотим свободы», «мы не хотим возвращаться в Ирак», «мы пришли за лучшей жизнью», «мы люди».
Галина Буро:
Сегодня 27-й день ожидания на белорусско-польской границе, он ничем не отличается от всех остальных. Как всегда, Красный Крест привез гуманитарную помощь. Это продуктовые наборы, санитарно-гигиенические принадлежности. И уже видно, что люди выстраиваются на обед, скоро им военные начнут раздавать кашу с говяжьей тушенкой. Также сюда приехала автолавка, по традиции привезли воду. Все как обычно, все как всегда, но беженцы ждут 6 декабря, потому что кому-то из беженцев пришло на телефон сообщение, что якобы в понедельник Германия рассмотрит их вопрос. И, конечно, они надеются, что он решится в положительную сторону. А как оно будет на самом деле, будем следить.
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