День начался с трагедии. Беженцы в лагере узнали, что на польской территории погибла женщина с детьми

Новости Беларуси. Беженцы в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе 4 декабря организовали очередной митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

День в лагере беженцев начался с трагедии. Об этом они нам сами рассказали со слезами на глазах. По своим каналам им стало известно, что на белорусско-польской границе (на польской территории) погибла беременная женщина с детьми. Эта новость стала для них шоком и своеобразным импульсом, чтобы вновь выйти на демонстрацию. Дворик, который за моей спиной, уже становится местом для демонстрации. «Наши дети мечтают учиться». Беженцы на границе обратились к Папе Римскому – читайте здесь.