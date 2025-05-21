В какие виды спорта вкладывать или спорт – это не бизнес? Мнение Сергея Рутенко

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Так, может быть, давайте (не обижайтесь, пожалуйста, представитель других игровых видов спорта) вкладывать в то, что приносит? Или спорт – это не бизнес?
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации, шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов:
Во-первых, в последнее время вскрылось, что политика мировая пристально следит за спортом. Это определенный инструмент. Безусловно, мы должны держать марку. Президент, на мой взгляд, очень правильно говорил, что наши спортсмены, неважно из какого вида спорта, поднимая флаг страны, показывая достижения, побеждая на международном уровне, иногда делают больше, чем делают дипломатические службы. Не умаляю достоинства нашего уважаемого Министерства иностранных дел.
На мой взгляд, это надо рассматривать, может быть, даже не столько как бизнес (бизнес здесь вспомогательная составляющая), а именно имиджевая структура, которая прославляет нашу страну на международной арене. В то же время наши спортсмены, достигая таких высот, как последнее достижение нашего пляжного футбола, молодежь смотрит в эту сторону, это путь к здоровью нации и здоровью нашей молодежи.