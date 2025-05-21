В какие виды спорта вкладывать или спорт – это не бизнес? Мнение Сергея Рутенко

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Так, может быть, давайте (не обижайтесь, пожалуйста, представитель других игровых видов спорта) вкладывать в то, что приносит? Или спорт – это не бизнес?