Мастера из Берёзы научились модернизировать тракторы «Беларус» китайскими двигателями
Возвращать технику в поля и давать ей вторую жизнь. Новую компетенцию освоили на Березовском мотороремонтном заводе. Первыми в стране модернизировали тракторы «Беларус» двигателями белорусско-китайского производства Weichai, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Репортаж Кристины Протосовицкой.
Двигатель для энергонасыщенной техники сродни сердцу, а его переустановка – операции по пересадке. Впервые в стране на б/у-тракторе «Беларус» переустановили новый белорусско-китайский двигатель Weichai, который собирают под Минском. Но прежде инженеры изучают всю анатомию трактора, обязательно в связке со всей историей поломок.
Сергей Ковалевич, главный технолог мотороремонтного завода:
Это востребовано и по всей республике, и в других областях. Родной двигатель либо нуждается в дорогостоящем капитальном ремонте, либо уже полностью вышел из строя. Только в этих в основном случаях меняется уже на другой.
Почти четыре десятка лет в этих мастерских вторую жизнь технике дает слесарь Александр Игнатюк. До минуты может назвать время инженерной операции по замене двигателя.
Александр Игнатюк, слесарь мотороремонтного завода:
Полдня двигатель достать. Расколоть трактор, растянуть, отсоединить все. Достать, потом продефектовать двигатель. Это день. Если в наличии запчасти – дня два, и можно собраться.
Это один из антисанкционных подходов. Когда обслуживание, доставка и стоимость запасных частей для западных двигателей становится нецелесообразной и нерентабельной. Техника начинает жить заново с новыми, более мощными двигателями. Если раньше пришлось бы списать в утиль, сегодня – в поля. Новую компетенцию по переустановке двигателей завод планирует развивать производителем и в части обслуживания.
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