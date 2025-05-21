Рутенко: если спортсмены получат практику за границей, а потом вернутся, почему бы этим не воспользоваться?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации, шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов:

Те, кто знаком с моей биографией, я выступал за другую сборную, за сборную Словении. Тоже хочу оградить от популизма. Я говорил, что, когда я рос в своей карьере, у нас были сложные времена. В какой-то определенный период времени меня не вызывали в сборную, но я понимал, что я хочу расти как игрок. Подходят словенцы, где я выступал, и говорят: «Сергей, давай будешь играть за нас. Все равно тебя дома не зовут в сборную, ты не попадаешь по каким-то причинам». Мне предложили выступать за них. Они мне очень много дали в плане развития как спортсмена, и мне хотелось вернуть. Там не шла речь про деньги. Я за выступление денег не получал.

Это были тогда сложные времена. Хороший пример – легенда № 17. Но я также могу парировать, что советский спорт – это, во-первых, огромный был отбор, которым мы сегодня просто физически не располагаем. У нас просто население гораздо меньше, чем в Советском Союзе, это первое. Спортсменам были созданы все условия. Также существовал железный занавес, при котором было достаточно сложно уехать. То есть это ряд факторов, по которым тогда спортсмены не смотрели.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А сейчас мало спортсменам условий?

Сергей Рутенко:

Реально мы не можем конкурировать на сегодняшний день с «Барселоной». В финансовом плане мы не можем.

Евгений Пустовой:

А в советское время железный занавес все решал.

Сергей Рутенко:

Отчасти железный занавес. И спортсменам были созданы хорошие условия. На сегодняшний день, даже если вот у нас есть парень, футболист, по-моему, в «Реал Мадриде». Скажите, давайте объективно, мы сможем ему дать ту практику игровую и тот рост здесь у нас, если он будет выступать в хорошем чемпионате, в более сильном, чем белорусский. Если он сможет расти и потом приедет в сборную и там все будут говорить о том, что это белорус, он передаст свой опыт сборной. То же самое у меня получилось.

Когда у меня появилась возможность вернуться домой, я с удовольствием это сделал и не раздумывал. Хотя испанцы просили, чтобы я выступал за их сборную. Поэтому мы должны понимать, я до этого сказал, что каждый спортсмен – это индивидуальность. Это как раз работа федерации, должны воспитывать молодежь, прививать патриотическое чувство к тому, что для него самое высшее достижение и гордость – это выступление за свою национальную команду, представлять нашу страну на международной арене. Но если они получат больше практики и вырастут быстрее за границей, давайте тоже будем с финансовой точки смотреть, не за наш счет, а за счет других клубов, то почему этим не воспользоваться?

Евгений Пустовой:

То есть вы предлагаете технологии разведчиков. Забросили, они получили, вернулись.