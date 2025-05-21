Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Пока всем белорусским Тиктоком ищем бульбу, на Западе ищут демократию. Но помните, они нам всю жизнь втирали про права, про свободы, про сменяемость, про выборы. Наша позиция простая: я за диктатуру Александра Лукашенко, а к демократии отношусь как к протухшей дрянной селедке путассу. Но ведь они же ей клялись как священным писанием. А что мы видим? О, сейчас расскажу.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Так что же такое западная демократия? Три примера сегодня разберем. Первый. Современная демократия – это как в Румынии. У нас про такую великую, процветающую страну уже и не помнят особо. А там были президентские выборы. Еще в конце прошлого года на них победил Кэлин Джорджеску. Типичный правый, за национальную политику, против помощи Украине, скептически относившийся к НАТО, за великую Румынию и вот это вот все. Взял и набрал большинство голосов.
Но они в ЕС, они подчиняются всем евроструктуркам, в руководство которых никто никого никогда не выбирал. И вот две тетки уродливой наружности Кая Каллас и Урсула погрозили старческими высохшими пальчиками. И выбор отменили. Там вообще было смешно. Сначала их признали, потом через суд не признали, потом опять признали, потом окончательно отменили, а того самого Джорджеску арестовали к ядреней матери. И вот новая попытка. Там объявился кандидат по фамилии Симион. Он сначала на горизонте не был виден, но его поддержал тот самый снятый и выпиленный Джорджеску. И этот новичок сходу набрал по опросам больше 40 %.
Григорий Азаренок:
Тут началось самое интересное. Нам рассказал Пашка Дуров. Оказывается, правительство Франции потребовало от него немедля удалить все ресурсы, связанные с румынскими правыми, из Телеграма. Ну чтобы их не было вообще. Зніклі, как у нас говорят. Пропали, уничтожены. Дуров нехотя отнекивался, у него с Францией свой роман, хотя каналы ГУБОПа, мой и Кости Придыбайло я ему не прощу.
А на выборах с тотальными явными фальсификациями прокатили этого Сему и посадили гауляйтерствовать того, кто нравится костлявой тете Урсуле и тете Кае, которая выглядит как неандерталец. А он, кандидат Дан, естественно за НАТО, за помощь Украине, войну с Россией, педерастов и прочие современные евроценности. Как шутят в интернетах, случилась демократия. Румыния со второго раза смогла выбрать нужного Евросоюзу президента.
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