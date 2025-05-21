Григорий Азаренок, СТВ:

Пока всем белорусским Тиктоком ищем бульбу, на Западе ищут демократию. Но помните, они нам всю жизнь втирали про права, про свободы, про сменяемость, про выборы. Наша позиция простая: я за диктатуру Александра Лукашенко, а к демократии отношусь как к протухшей дрянной селедке путассу. Но ведь они же ей клялись как священным писанием. А что мы видим? О, сейчас расскажу.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Так что же такое западная демократия? Три примера сегодня разберем. Первый. Современная демократия – это как в Румынии. У нас про такую великую, процветающую страну уже и не помнят особо. А там были президентские выборы. Еще в конце прошлого года на них победил Кэлин Джорджеску. Типичный правый, за национальную политику, против помощи Украине, скептически относившийся к НАТО, за великую Румынию и вот это вот все. Взял и набрал большинство голосов.

Но они в ЕС, они подчиняются всем евроструктуркам, в руководство которых никто никого никогда не выбирал. И вот две тетки уродливой наружности Кая Каллас и Урсула погрозили старческими высохшими пальчиками. И выбор отменили. Там вообще было смешно. Сначала их признали, потом через суд не признали, потом опять признали, потом окончательно отменили, а того самого Джорджеску арестовали к ядреней матери. И вот новая попытка. Там объявился кандидат по фамилии Симион. Он сначала на горизонте не был виден, но его поддержал тот самый снятый и выпиленный Джорджеску. И этот новичок сходу набрал по опросам больше 40 %.