Около 420 беженцев готовятся к вылету. Когда самолёт будет в Ираке и чего люди боятся больше всего?

Новости Беларуси. Очередной вывозной рейс для мигрантов из Минска в Эрбиль. Самолет «Боинг-747» прибыл в Национальный аэропорт и находится на взлетно-посадочной полосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В аэропорту работает Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
Заканчивается регистрация на рейс авиакомпании Iraqi Airways № 276 по маршруту Минск-Эрбиль. На данный момент известно, что зарегистрировались порядка 420 человек. Из них 15 детей. Конфигурация данного самолета, «Боинга-747», позволяет разместить как раз 420 человек и также позволяет детей держать на руках во время полета. Поэтому можно сказать, что борт собирается улетать под завязку. И удовлетворены все просьбы желающих. Мы пообщались с теми, кто готовится сейчас к вылету. Безусловно, настроение у людей подавленное. Это микс эмоций. Это и потеря той мечты, к которой они шли на пути к Европе. И они понимают, что, когда приедут на родину, их ждет преследование со стороны различных террористических группировок. Некоторые из них даже отказываются от интервью или делают пометку «without face», то есть «без лица в кадре». Мы пообщались с некоторыми из них. Читайте здесь.
Константин Герцев:
Если вернуться к состоянию беженцев, то можно отметить их физическое состояние. В аэропорту дежурят бригады скорой медицинской помощи. Беженцы обращаются к ним, потому что у многих до сих пор видны последствия от атак польских силовиков, водометов, распыления различных газовых смесей. Поступила информация, что вылет рейса переносится. Запланирован он на 15:45. Это вызвано техническими причинами. Самолет из Багдада вылетел в 10:15. Появились какие-то проблемы с внутренним оборудованием. Планируется, что рейс совершит посадку в Минске в районе 14:30, совершит все необходимые технические процедуры и в 15:45 вылетит в направлении Эрбиля. Планируется, что рейс приземлится в Ираке в районе 8 часов вечера.