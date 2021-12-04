Около 420 беженцев готовятся к вылету. Когда самолёт будет в Ираке и чего люди боятся больше всего?

Константин Герцев, корреспондент:

Заканчивается регистрация на рейс авиакомпании Iraqi Airways № 276 по маршруту Минск-Эрбиль. На данный момент известно, что зарегистрировались порядка 420 человек. Из них 15 детей. Конфигурация данного самолета, «Боинга-747», позволяет разместить как раз 420 человек и также позволяет детей держать на руках во время полета. Поэтому можно сказать, что борт собирается улетать под завязку. И удовлетворены все просьбы желающих. Мы пообщались с теми, кто готовится сейчас к вылету. Безусловно, настроение у людей подавленное. Это микс эмоций. Это и потеря той мечты, к которой они шли на пути к Европе. И они понимают, что, когда приедут на родину, их ждет преследование со стороны различных террористических группировок. Некоторые из них даже отказываются от интервью или делают пометку «without face», то есть «без лица в кадре». Мы пообщались с некоторыми из них. Читайте здесь.