«Это прекрасная страна, но мы не будем здесь оставаться». Что говорят беженцы, которые улетают из Беларуси?
Новости Беларуси. Очередной вывозной рейс для мигрантов из Минска в Эрбиль. Самолет «Боинг-747» прибыл в Национальный аэропорт и сейчас находится на взлетно-посадочной полосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В аэропорту работает Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
Мы пообщались с теми, кто готовится сейчас к вылету. Безусловно, настроение у людей подавленное. Это микс эмоций. Это и потеря той мечты, к которой они шли на пути к Европе. И они понимают, что, когда они приедут на родину, их ждет преследование со стороны различных террористических группировок. Некоторые из них даже отказываются от интервью или делают помету «without face», то есть «без лица в кадре». Мы пообщались с некоторыми из них.
Мне нужно, и я уезжаю сейчас, но потом мне все равно придется уехать из моей страны, потому что меня там убьют. Я готов ехать куда угодно, только не на родину. Может быть, сейчас я уеду в другой город. Главное – не возвращаться домой. У меня проблемы с семьей, и я не могу к ним вернуться. Беларусь – хорошая страна, потому что вы помогаете нам, даете еду, одежду. Это прекрасная страна, но мы не будем здесь оставаться. Мы хотели попасть в Польшу и через нее в другие страны Европы. Я, конечно, буду пытаться попасть в Европу, потому что не могу жить в своей стране.
Я уезжаю, потому что нам не дали шанс попасть в Европу. Мы не будет пытаться еще раз попасть в Германию, у нас просто нет на это денег. У меня нет дома, я продал его перед тем, как приехать сейчас. Мы были на польской границе, ситуация очень-очень плохая. Беларусь – хорошая страна. Вы дали нам все, очень хорошие люди. Две недели вы помогали нам едой, продуктами. Поляки очень плохо к нам отнеслись.
Читайте также:
«Наши дети мечтают учиться». Беженцы на границе обратились к Папе Римскому
Депутат Госдумы о беженцах: единственный способ разрешить ситуацию – прямые переговоры с Лукашенко
Политолог Вадим Елфимов: «Это реальная сила – ядерное оружие на территории Республики Беларусь»