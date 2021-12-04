«Это прекрасная страна, но мы не будем здесь оставаться». Что говорят беженцы, которые улетают из Беларуси?

Новости Беларуси. Очередной вывозной рейс для мигрантов из Минска в Эрбиль. Самолет «Боинг-747» прибыл в Национальный аэропорт и сейчас находится на взлетно-посадочной полосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту работает Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Мы пообщались с теми, кто готовится сейчас к вылету. Безусловно, настроение у людей подавленное. Это микс эмоций. Это и потеря той мечты, к которой они шли на пути к Европе. И они понимают, что, когда они приедут на родину, их ждет преследование со стороны различных террористических группировок. Некоторые из них даже отказываются от интервью или делают помету «without face», то есть «без лица в кадре». Мы пообщались с некоторыми из них.