Артём Васильев: белорусские Месси есть, но они ещё растут

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Артем Васильев, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:

Я хочу продолжить мысль про важность поиска таланта. В принципе, да, 95% трудолюбия, но, наверное, найти у нас Месси – это как раз найти вот эти 5%, которые сделают его немножко сильнее, чем всех остальных спортсменов в своем виде спорта. У нас в стране действительно созданы огромные возможности для детей, у нас занятие спортом бесплатное, хоккей, скажем так, более технологичный вид спорта. Мы всегда сталкиваемся с проблемами.

Понятно, что у всех видов спорта сейчас есть три конкурента – это планшет, диван, телевизор. Но у нас еще есть различные стереотипы в отношении родителей, которые, ведя ребенка в хоккей, во-первых, им надо занять свое время, чтобы отвести. Причем, с их точки зрения, это довольно дорогостоящий вид спорта. На самом деле сейчас, в 2025 году, все эти тезисы мы стараемся убирать.

Мы запустили проект «Хоккей с детьми в малых городах», есть ледовые арены, где в рамках урока физкультуры дети едут в ледовые дворцы и получают ледовую подготовку. Самое главное, что учим их кататься на коньках, где они получают арендную экипировку. Родителям не надо терять свое время, покупать какую-то экипировку.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А потом вы присматриваетесь, кто лучше, да?

Артем Васильев:

Естественно, то есть за пару лет свыше 2 тысяч детей только в трех городах районных прошло через эту программу. Для нас это такой фильтр, отбор, то есть наши тренеры в момент занятий делают для себя определенные пометки и выделяют детей, которых мы в дальнейшем приглашаем заниматься в хоккейной секции. Действительно такого человека, безусловно, надо найти, который принесет в итоге стране какие-то дивиденды. А что касается вопроса, есть ли у нас сейчас Роналдо и Месси, я уверен, что они есть, но они пока еще растут.