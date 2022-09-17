Лукашенко о переделе мира: «Сегодня – Украина, а завтра будут Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния»

Президент провел исторический ликбез для тех, кто романтизирует отдельные периоды нашей истории и рассуждает о том, как жилось при польских панах, приводя факты, говорящие о том, что для всего белорусского места на наших землях не было. Любые посягательства на сохранение нашей самоидентичности просто уничтожались. В наших силах – не допустить повторения, как бы ни были пугающе схожи события наших дней и прошлого века. Снова идет передел мира. И белорусы держат оборону своих исконных национальных границ. И удержат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все помнят, чем заканчивается нежелание великих империй договариваться: наполеоновским нашествием, двумя мировыми войнами и несколькими десятками локальных конфликтов, и сотнями миллионов жизней. А что сегодня? Соединенные Штаты Америки толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают, контракты уже заключены на годы вперед. Украину будут разрушать до основания, и их цель при этом – ослабление России и уничтожение Беларуси. И еще одна цель заокеанских хозяев – Европа.

Америка является единственной страной-выгодополучателем от того, что происходит здесь. Сегодня – Украина, а завтра будут Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию. Подбрасывают угли в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии, об Украине я уже сказал. Не все просто в Афганистане и соседних государствах – я об этом вчера и позавчера очень много наслушался.

Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах. При этом полностью игнорируют внутренние противоречия на грани гражданского противостояния. Я излагаю факты. Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится? Задумываются даже самые обычные люди, которые далеки от политики: чем завершится? С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта. И в этом угаре нам еще не раз придется доказывать свою национальную зрелость, готовность единым фронтом отвечать на геополитические вызовы XXI века. Но если тогда, 100 лет назад, в начале ХХ столетия, молодая белорусская республика не имела сил себя защитить, то сегодня оборону наших исконных национальных границ мы не просто защитим – удержим.