На водоёмах Минской области погибли три человека с начала 2025-го

С начала 2025 года на водоемах Минской области погибли три человека, одного удалось спасти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В большинстве случаев причиной трагедии становится беспечное отношение к правилам безопасности. Чаще всего запреты игнорируют сами рыбаки. Очередной «зимний патруль» был проведен в Березинском районе. Сотрудники МЧС вышли на берег, чтобы проверить наличие жилетов и других средств спасения у рыбаков, а также рассказали, что делать, если провалился под лед. Напомнили и о температурном режиме.

Иван Мазаник, начальник Березинского РОЧС:

Хочу обратить внимание на то, что безопасной толщиной льда является для одного человека – не менее 7 сантиметров. Также хочу напомнить, что во время ледостава, становления и разрушения льда выход на лед категорически запрещается. Нахождение несовершеннолетних детей на льду без сопровождения взрослых запрещается.

Напомнили спасатели любителям зимней рыбалки, что во время нахождения на льду запрещается пробивать лунки на расстоянии менее одного метра друг от друга, рекомендовано при себе иметь спасательный линь и ледовые штыки.