В Борисове впервые прошёл районный военно-патриотический бал

Вечер танцев и музыки. В Борисове впервые прошел районный военно-патриотический бал, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. На паркете 52 пары разных возрастов и профессий. Под аккомпанемент оркестра дамы и кавалеры кружились в танце. Кстати, балу предшествовала большая и тщательная подготовка. От разработки костюмов и образов до изучения так называемых па.

Для Кирилла и Анны танцы стали не просто хобби, а настоящей страстью. Молодые люди работают вместе в одной школе и часто находят время для совместных репетиций и ярких выступлений. Участие в балах – это не первый опыт, но каждый раз волнение, когда выходят на паркет.

Анна Сербо, учитель средней школы № 20 Борисова: Чувствуется масштаб, подготовлено очень много сюрпризов как для участников бала, так и для гостей, которые будут сегодня присутствовать. Поэтому мы рады, что можем принять участие в таком мероприятии.

В течение месяца пары репетировали интенсивно. Их обучали мастерству движений и этикету. Даже после рабочего дня участники с радостью спешили на репетиции, полные энтузиазма и желания.

Кирилл Ласковец, концертмейстер средней школы № 20 Борисова:

Репетиции начали проходить в начале февраля, мы постоянно на них ходили с моей коллегой. Нам было непросто, скажем так… Полонез – тяжелый танец, вальс нужно было танцевать с несколькими парами. Самый страстный танец, который мы танцуем, – это танго.