В Борисове возводят современную станцию переливания крови

Новый социально значимый объект возводят в Борисове. Здесь откроется современная станция переливания крови, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Памятную капсулу для будущих поколений заложили еще в ноябре.

Специалисты уже приступили к основному этапу строительства. Объект растет на территории Борисовской больницы. Сейчас возводят фундамент, ведутся подготовительные работы по устройству монолитного каркаса здания. В скором времени начнут заливку цокольного этажа. Здание станции переливания крови по проекту разноуровневое с чередующейся этажностью. Объект планируют ввести в эксплуатацию в июне.