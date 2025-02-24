В Борисове возводят современную станцию переливания крови
Новый социально значимый объект возводят в Борисове. Здесь откроется современная станция переливания крови, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Памятную капсулу для будущих поколений заложили еще в ноябре.
Специалисты уже приступили к основному этапу строительства. Объект растет на территории Борисовской больницы. Сейчас возводят фундамент, ведутся подготовительные работы по устройству монолитного каркаса здания. В скором времени начнут заливку цокольного этажа. Здание станции переливания крови по проекту разноуровневое с чередующейся этажностью. Объект планируют ввести в эксплуатацию в июне.
Дмитрий Топоров, директор Стройтреста № 21 Борисова:
В течение этого месяца закончится устройство монолитных колонн и начнется устройство монолитного перекрытия. После этого параллельно будем приступать к работам сопутствующим. Здание интересное, оно ступенчатого типа, двух- и четырехэтажное. Поэтому особо затруднений не возникает.
Николай Карпович, председатель Борисовского районного исполнительного комитета:
У нас имеется устаревшая станция переливания крови, которая переедет в новопостроенную. Там хранится порядка 2 тонн крови, а здесь увеличат ее объем до 5 тонн, не менее. Будет обслуживаться как наш регион, так и прилегающие к нашему соседние районы.
В современном центре, помимо станции переливания крови, оборудуют ряд централизованных лабораторий, которые будут обеспечивать диагностику как для стационара и поликлиник Борисова, так и выполнять функцию межрайонных.