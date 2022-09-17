«Ты сказал очень просто». Какой тезис Лукашенко полностью разделяют в Казахстане?

Евгений Пустовой, СТВ: С праздником. Всех, кто понимает, тех, кто поймет, и обязательно тех, кто не хочет осознавать глубину этого события. Сегодня без патетики и творчества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, у меня вчера состоялся интересный разговор с президентом Казахстана. Он бывший дипломат, очень умный человек, знающий море языков. Я всегда ценю его совет и даже поддержку. Он подошел ко мне – очень много сейчас разговоров о суверенитете, независимости, кто прав, кто виноват, кто на кого нападает, кто чьи интересы отстаивает – и говорит: «Александр Григорьевич, я помню одно ваше выступление, – извините за нескромность, – очень мудрое». Я говорю: «В чем же мудрость и что за тезис я там выдвинул?» Говорит: «Ты сказал очень просто». Споры тогда шли: где Украина, где Россия, где Беларусь. Были тогда такие государства, как Беларусь, или нет. И тогда, говорит, ты сказал такую фразу: «Ну хорошо, не было Беларуси в какие-то времена, а сейчас она есть, и с этим надо считаться».