Прямой эфир

Двое игроков минского «Динамо» включены в символическую сборную 24-й недели КХЛ

24 февраля 2025 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Двое игроков минского «Динамо» включены в символическую сборную 24-й недели Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Номинантами стали Василий Демченко и Ксавье Уэлле. Наш голкипер принят участие в четырех поединках. Во всех одержал победы и дважды сохранил ворота в неприкосновенности. Причем в противостоянии с такими грандами, как московские «Динамо» и «Спартак». Уэлле стал лучшим защитником. Исполнитель набрал три бомбардирских балла и заработал +4 коэффициента полезности. Благодаря победе во всех четырех поединках «зубры» поднялись на шестое место Западной конференции.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Женская теннисная ассоциация представила обновлённую версию рейтинга – на вершине остаётся Арина Соболенко
24 февраля 2025 13:59

Женская теннисная ассоциация представила обновлённую версию рейтинга – на вершине остаётся Арина Соболенко

Виктория Бартош завоевала бронзовую медаль в рамках командного чемпионата России по спортивной ходьбе
24 февраля 2025 13:57

Виктория Бартош завоевала бронзовую медаль в рамках командного чемпионата России по спортивной ходьбе

Алексей Протас отметился ассистенстким хет-триком в чемпионате НХЛ
24 февраля 2025 12:48

Алексей Протас отметился ассистенстким хет-триком в чемпионате НХЛ