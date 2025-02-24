Двое игроков минского «Динамо» включены в символическую сборную 24-й недели КХЛ

Двое игроков минского «Динамо» включены в символическую сборную 24-й недели Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Номинантами стали Василий Демченко и Ксавье Уэлле. Наш голкипер принят участие в четырех поединках. Во всех одержал победы и дважды сохранил ворота в неприкосновенности. Причем в противостоянии с такими грандами, как московские «Динамо» и «Спартак». Уэлле стал лучшим защитником. Исполнитель набрал три бомбардирских балла и заработал +4 коэффициента полезности. Благодаря победе во всех четырех поединках «зубры» поднялись на шестое место Западной конференции.