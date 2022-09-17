Лукашенко: «Нас грабили, уничтожали как этнос и в эпоху Речи Посполитой, и в период 20-летнего польского порядка»

Теперь загляните в свое портмоне. А не завалялась ли у вас, граждане Беларуси, карта поляка? А теперь ответьте, чем вы лучше тех, кто за 60 долларов в день учился страну разрушать. Тем, что ваша цена выше? Больно. А участвовать в постепенной аннексии Беларуси до Негорелого не больно? Я же говорю: задачи – те же, методы – другие. Вместо уний – карты поляка. Новая геополитическая карта Варшавы. И снова панство проигрывало бы нас и наши деревни в карты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будем помнить – без этого нельзя – и напоминать всем о том, что в союзе с восточнославянскими соседями белорусские земли развивались. И Киевская Русь, и Российская империя, и СССР. А в объятиях Запада, не единожды мы находились там, в этих объятиях мы погибали, мы загнивали как нация. Нас грабили, уничтожали как этнос и в эпоху Речи Посполитой, и в период 20-летнего польского порядка на наших западных землях. Землях, которые и сегодня польские элиты называют своими «восточными крэсами». Вы знаете, мы не белорусы, мы просто «крэсы якiя-та». И когда вы оцениваете и кое-кто думает: вот эти бедные беглые там сидят. Какие они, белорусы? За какую они независимость? Они за «крэсы». А я хочу, чтобы мы белорусами были, чтобы дети наши были белорусами. А белорусами мы будем только на своей земле.

Вспомните: не успев получить буквально «из рук» ленинского Совнаркома свое государство после более чем 100-летнего перерыва, польские власти сразу же предъявили претензии на белорусские территории 100 лет назад. С позиции сегодняшнего дня мы видим неизбежность этой геополитической катастрофы в нашей истории. Как покажет впоследствии время, воля противостоять агрессору у нашего народа была. Не было единства наверху, в правящих кругах, которые в начале ХХ века стояли у истоков создания белорусского национального государства.

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